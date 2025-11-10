Ledakan Sekitar Masjid SMAN 72 Jakarta, Polisi: PElaku Tak Anti Islam

ERA.id - Lokasi ledakan di SMAN 72 Jakarta ternyata salah satunya di sekitar masjid. Polisi menyebut pelaku anak ini tidak terafiliasi jaringan terorisme.

"Apakah ada kaitan dengan pelaku teror? Nah kita juga ingin meluruskan ya, kepada masyarakat memang terjadi di tempat ibadah, tetapi yang bersangkutan ini bukan anti islam," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Senin (10/11/2025).

Budi menambahkan pihaknya menduga salah satu faktor yang memicu tindakan pelaku dalam kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta adalah kurangnya perhatian dari keluarga.

"Jadi, jangan sampai dipikirkan, oh, ini menjadi anti-Islam, terus ataupun ini memang perbuatan murni berangkat dari dirinya sendiri," tambahnya.

Mantan Kapolres Malang Kota ini menyebut pelaku anak ini masih berstatus anak berhadapan dengan hukum. Dia belum dapat dimintai keterangan secara menyeluruh karena masih dirawat di Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati.

Polisi juga telah menggeledah rumah siswa tersebut. Sejumlah barang bukti mulai dari buku hingga dokumen-dokumen disita untuk diteliti. Orang tua pelaku pun telah dimintai keterangan. Namun, Budi enggan mengungkapkan materi pemeriksaan terhadap orang tua pelaku. Dia hanya menyebut orang tua pelaku bekerja sebagai pegawai swasta.

"Dari hasil pemeriksaan awal, ada wujud rasa ketidaksukaan, rasa menyampaikan, tetapi tidak secara frontal (yang diungkapkan pelaku). Menyampaikan dengan tulisan, gambaran-gambaran," imbuhnya.