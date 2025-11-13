46 Pelajar hingga Ayah Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Diperiksa Polisi

ERA.id - Sebanyak 46 pelajar diperiksa terkait peristiwa ledakan di SMAN 72 Jakarta beberapa waktu lalu. Puluhan pelajar itu diperiksa sebagai saksi atas insiden yang terjadi.

"Kegiatan penyidik hari ini pemeriksaan saksi anak 46 orang," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Kamis (13/11/2025).

Pemeriksaan terhadap puluhan anak ini dilakukan bersama Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia (Apsifor). Untuk pelaku anak sendiri masih dirawat di Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dia sudah sadar namun belum dapat dimintai keterangan karena masih dalam masa pemulihan.

Mantan Kapolres Malang Kota ini kemudian mengamini ayah pelaku telah diperiksa.

"(Ayah pelaku anak) diminta keterangan dua hari lalu, hari ini yang diambil keterangan saksi anak," imbuhnya.

Diketahui, terjadi ledakan di SMAN 72 Jakarta pada Jumat (7/11) silam. Akibat insiden ini, sebanyak 96 orang luka-luka.

Polisi kemudian melakukan sterilisasi dan didapati jika terdapat tujuh bom di lokasi. Dari tujuh bom itu, empat di antaranya meledak yakni di Bank Sampah dan masjid sekolah tersebut.

Pelaku dari kasus ini adalah siswa di sekolah tersebut. Dia turut menjadi korban dan kini telah ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum (ABH).

Hasil pemeriksaan sementara, ABH ini diduga tertutup. Dia merakit bom sendiri dengan belajar melalui internet. Polisi kemudian mendalami betul tidaknya pelaku diduga di-bully.