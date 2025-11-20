Geger Mayat Pria dalam Karung di Kebun Pisang Tangerang, Diduga Korban Pembunuhan

ERA.id - Warga Desa Bunder, Cikupa, Kabupten Tangerang, digegerkan dengan penemuan mayat pria di semak-semak kebun pisang, Selasa (18/11). Mayat itu diduga korban pembunuhan.

Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Tangerang Kombes Andi Muhammad Indra Waspada Aminullah membenarkan penemuan mayat laki-laki misterius itu.

"Diperkirakan sudah meninggal 6-7 hari," ujarnya kepada wartawan, Kamis (20/11/2025).

Mayat itu pertama kali ditemukan warga sekitar. Awalnya, warga mencium bau busuk dan mengira aroma itu berasal dari bangkai ikan.

Namun bau tidak sedap itu makin menyengat hingga akhirnya dilakukan pengecekan. Warga pun kaget karena menemukan mayat dalam karung.

"Warga robek karung keluarlah kepala dan pundak kiri. Posisinya (korban saat ditemukan) telungkup," jelasnya.

Polisi yang menerima informasi adanya mayat langsung menuju ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Jasad itu kemudian diautopsi dan diketahui korban bernama Danu Warta Saputra.

"Korban diketahui bernama Danu Warta Saputra, berusia 21 tahun, warga, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung," tuturnya.

Kasus ini masih dalam pengusutan. Indra belum mau mengatakan Danu diduga tewas karena dibunuh atau tidak. Perwira menengah Polri ini hanya menyebut ditemukan luka akibat senjata tajam di tubuh korban.

"Dari hasil pemeriksaan luar tim forensik, ditemukan luka terbuka dengan tepi rata pada leher sisi kanan yang mengarah pada dugaan kekerasan senjata tajam. Juga ada dugaan luka memar pada lengan atas kanan dan bibir," imbuhnya.