Miris, Warga Kebon Jeruk Salah Tangkap dan Keliru Mengira Orang Maling Kabel PLN

ERA.id - Seorang pria menjadi korban salah tangkap pada Rabu (19/11) pagi. Dia dituduh mencuri kabel PLN di Kali Sekretaris, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Pria itu ditangkap warga dan sejumlah pengemudi ojek online di dekat aliran Kali Sekretaris pada Rabu (19/11) malam.

"Benar, semalam ada yang diamankan warga lalu dibawa ke Polsek," kata Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Kebon Jeruk, AKP Ganda Jaya Sibarani, Kamis kemarin.

Meski warga marah, polisi memastikan bahwa pria yang ditangkap bukan pencuri. "Setelah kami lakukan pendalaman, interogasi dan kami cek semuanya, ternyata bukan. Orang yang diamankan ini bukan pelaku yang diduga melakukan pencurian kabel itu, beda orang," kata Ganda.

Ganda menjelaskan, insiden salah tangkap ini bermula dari kecurigaan seorang warga di lokasi kejadian pada Rabu malam.

"Pas dilihat warga, dikiranya si pelaku kali tuh, 'Wah, mau maling kabel nih', diteriaki lah sama seorang warga. Langsung dia kabur naik motor," katanya.

Namun, orang yang pertama kali melihat dan meneriaki terduga pelaku itu tak ikut mengejar saat korban melarikan diri. Sementara, warga yang ikut mengejar ternyata tidak mengetahui secara pasti ciri-ciri orang yang pertama kali diteriaki.

Warga lantas mengejar dan menangkap pengendara motor lain yang kebetulan melintas, bukannya orang yang dicurigai saat awal.

"Warga yang meneriaki ini enggak ikut mengejar. Warga lain yang ikut kejar. Nah, warga yang kejar ini kan enggak tahu yang awal diteriaki siapa," katanya.

Ketika dikejar, ternyata salah orang. "Beda orang antara yang diteriaki dengan yang diamankan," katanya.

Insiden salah tangkap ini dipastikan oleh polisi setelah memeriksa sejumlah saksi.

"Kita periksa semua itu, mulai dari warga yang pertama kali meneriaki, yang mengejar dan yang diamankan ini. Ternyata bukan. Yang diduga pelaku (awal) itu naik motornya apa, yang diamankan naik motor apa, itu beda," katanya.

Kendati demikian, Ganda juga memastikan tidak ada penganiayaan saat warga menangkap pria malang yang dituduh maling itu. Dia cuma panik kok tiba-tiba dikejar massa.

"Enggak kenapa-kenapa, enggak diapa-apakan (dipukul). Dia cuma takut saja, panik, tiba-tiba dikejar warga. Dia juga enggak tahu kenapa, akhirnya dia bilang, 'Ini kenapa? Saya enggak ngapa-ngapain'," kata dia.

Polisi pun akhirnya melepaskan kembali pria yang menjadi korban salah tangkap tersebut.

Ganda menegaskan, pihaknya masih menyelidiki untuk memburu pelaku yang sebenarnya.

Dalam video viral yang diunggah oleh akun Instagram @warga.jakbar, pencurian dilakukan oleh tiga orang.

Satu orang eksekutor bercelana jeans tanpa baju berjalan di atas jembatan sambil membawa karung berisi kabel curian. Sedangkan dua rekannya menunggu di seberang kali untuk menerima lemparan karung itu.

Suara orang yang membuat video itu pun tak dihiraukan oleh para pelaku. Karung berisi kabel curian disimpan pada sepeda motor, lalu mereka beranjak meninggalkan lokasi.