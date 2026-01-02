Viral Perempuan dalam Bus TransJakarta Dielus Pahanya oleh Orang Tak Dikenal

ERA.id - Beredar video seorang penumpang wanita diduga dilecehkan dalam bus TransJakarta rute Balaikota-Pantai Indah Kapuk (PIK).

Dari video yang beredar, korban duduk di sebelah pria bermasker hitam dan bertopi di dalam perjalanan. Dia sempat tertidur. Kemudian saat memasuki kawasan PIK, korban terbangun karena mendapati pahanya dielus-elus oleh pria yang duduk di sebelahnya.

Pelaku disebutkan sempat mengakui perbuatannya. Namun setelah penumpang lain dan petugas mengetahui kejadian tersebut, dia malah mengelak dan berdalih tidak sengaja lantaran tertidur.

Pria itu kemudian diminta turun oleh petugas di halte selanjutnya.

Kepala Departemen Humas dan CSR TransJakarta, Ayu Wardhani menyayangkan adanya tindakan pelecehan yang dialami salah satu penumpang pada Rabu (31/12/2025) itu.

"Lebih dari sekadar simpati, Transjakarta juga berkomitmen penuh untuk membersamai dan mendukung korban dalam menempuh jalur hukum. Kami percaya bahwa keamanan adalah hak setiap individu," ujar Ayu kepada wartawan, Jumat (2/1/2026).

Ayu meminta seluruh pelanggan untuk saling menjaga dan peduli terhadap sesamanya. Jika mendapati tindakan yang mengganggu kenyamanan, penumpang dapat segera melapor ke petugas di lapangan atau melalui call center 1500-102.