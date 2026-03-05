Pemotor Tewas Terlindas di Jakpus Usai Gagal Salip Bus TransJakarta di Busway

ERA.id - Seorang pengendara sepeda motor, Shandy Pramujaya (23) tewas terlindas bus TransJakarta saat melaju di busway di kawasan Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat (Jakpus), Rabu (4/3) malam.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani menjelaskan kejadian berawal ketika bus TransJakarta yang dikemudikan oleh RJ (48) melaju di jalurnya di Jalan Gunung Sahari arah selatan sekira pukul 23.30 WIB.

Sesampainya di TKP tepatnya di depan sebuah sekolah, Shandy yang sedang berkendara sepeda motor di busway sambil membonceng Marchello Gabriel Parmahan (20), mencoba menyalip bus TransJakarta dari sebelah kiri. Namun, tindakannya gagal karena motor itu menabrak separator.

"Karena jarak kendaraan yang sudah dekat akhirnya kendaraan bus TransJakarta yang dikemudikan saudara RJ tidak dapat menghindar dan pengemudi kendaraan sepeda motor Honda PCX yang dikemudikan saudara Shandy Pramujaya masuk ke dalam kolong kendaraan bus TransJakarta," kata Ojo kepada wartawan, Kamis (5/3/2026).

Shandy tewas di lokasi dengan luka di kepala. Untuk Gabriel selamat, namun dia mengalami luka terbuka di bagian kepala dan patah kaki di bagian sebelah kanan.

Polisi yang menerima informasi adanya kecelakaan langsung menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Keduanya dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut.