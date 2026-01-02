Geger 3 Orang Ditemukan Tewas dalam Rumah di Warakas, Ternyata Satu Keluarga, Dibunuh?

ERA.id - Beredar kabar satu keluarga ditemukan tewas di dalam rumah di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut).

Akun Twitter atau X @wongdalang menyampaikan ada empat orang di dalam keluarga itu, tiga di antaranya ditemukan tewas. Satu orang lainnya dibawa ke rumah sakit untuk diobati.

Petugas sudah berada di lokasi untuk mengevakuasi para korban.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Utara, Ipda Maryati Jonggi membenarkan kejadian tersebut. Kasus ini dalam pengusutan kepolisian.

"Betul (kejadian itu), sudah dilakukan olah TKP dan sedang dilakukan penyelidikan oleh Satreskrim Polres Metro Jakut dan Polsek Tanjung Priok," kata Maryati Jonggi saat dihubungi, Jumat (2/1/2026).

Dia belum mau menyampaikan satu keluarga ini korban pembunuhan atau tidak. Pun ada tidaknya perlukaan di tubuh mereka, belum mau disampaikannya. Maryati hanya mengatakan polisi masih mendalami.

"Masih dalam penyelidikan (terkait hal tersebut)," tuturnya.