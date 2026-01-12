Misteri Kematian Satu Keluarga di Warkas, Polisi Duga Akibat Keracunan

ERA.id - Kasus satu keluarga yang ditemukan tewas di rumahnya di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, menemui titik terang. Keluarga itu diduga meninggal dunia akibat keracunan.

"Ini sedikit kami bocorkan kepada rekan-rekan, memang dugaan peristiwa itu terindikasi adanya keracunan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Senin (12/1/2026).

Namun, mantan Kapolres Malang Kota ini belum mau membeberkan para korban ini keracunan apa. Dia hanya menyebut tim kedokteran forensik masih melakukan autopsi ke jasad satu keluarga ini.

Untuk satu korban lainnya yang selamat, belum dapat dimintai keterangan karena masih dirawat.

"Saat ini pihak laboratorium serta kedokteran forensik yang melaksanakan autopsi bersama penyidik akan segera melakukan gelar perkara ataupun rekonsiliasi. Sehingga hasil yang ditemukan dari kandungan yang disita pada saat terjadi peristiwa itu, akan dilakukan gelar perkara persesuaian," tuturnya.

Sebelumnya, tiga orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas di dalam rumahnya di kawasan Warakas. Ketiga korban yang meninggal dunia itu ialah seorang ibu dan dua anakny.

Para korban adalah Siti Solihah (50), Afiah Al Adilah Jamaludin (27), dan Adnan Al Abrar Jamaludin (13). Satu anggota keluarga lainnya, yaitu Abdullah Syauqi Jamaludin (22) dalam kondisi kritis dan masih dirawat di rumah sakit (RS).

"Sementara diduga demikian (korban adalah ibu dan anak) berdasarkan bukti KK (kartu keluarga)," kata Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Handam Samudro saat dihubungi, Jumat (2/1).

Terkait betul tidaknya satu keluarga ini mengalami keracunan makanan, belum dapat dipastikan. Jasad ketiga korban masih diautopsi di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

"Untuk penyebab dan perkembangan lainnya akan disampaikan setelah hasil penyelidikan dan identifikasi lengkap. Saat ini masih dalam proses penyelidikan," tuturnya.