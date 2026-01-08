Jakarta Menakutkan, Pencuri Motor Tembak Pria yang Mau Menangkapnya di Palmerah

ERA.id - Pencuri sepeda motor menembak warga di Jalan Kota Bambu Selatan RT 04/06, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pada Rabu pagi.

Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Palmerah, AKP Dede Sobari menyebutkan warga yang tertembak adalah teman dari pemilik motor yang hendak menangkap pelaku.

"Benar, bukan korban (pemilik sepeda motor) yang ditembak itu temannya yang bantu mau tangkap pelaku," kata Dede di Jakarta, Rabu.

Polisi tengah mengusut kasus itu dengan mencari sejumlah kamera pengawas (CCTV) yang ada di lokasi kejadian.

Menurut Dede, korban yang menderita luka tembak pada bagian lutut sudah dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Pelni Petamburan untuk mendapatkan perawatan medis.

"Kami dibantu sama Polres Metro Jakarta Barat dan Polda Metro untuk memburu para pelaku," imbuhnya.

Dalam rekaman video yang viral, pelaku yang berjumlah dua orang datang mengendarai sepeda motor matik berwarna hitam mengenakan jaket dan helm.

Salah satu pelaku menunggu di atas sepeda motor sambil memantau situasi sekitar. Sementara pelaku lain berupaya membobol sepeda motor yang menjadi target.

Usai menyalakan sepeda motor curian, pelaku segara kabur. Namun, aksi mereka dipergoki oleh pemilik motor.

Pemilik motor serta warga sekitar lantas mengejar kedua pelaku. Salah satu pelaku yang bertugas memantau sempat terjatuh saat dikejar.

Saat terjatuh, ia mengeluarkan senjata api lalu menembak kaki salah satu warga yang berupaya menangkap.

Mendengar letusan tembakan itu, warga akhirnya memilih mundur. Kedua pelaku pun kabur, tetapi sepeda motor hitam milik pelaku berhasil diamankan warga.