Perempuan Nyaris Bunuh Diri Dekat Istana Presiden

ERA.id - Seorang perempuan nyaris bunuh diri di sekitar Istana Presiden pada Minggu silam. Beruntung dia diselamatkan polisi.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung, Selasa kemarin mengatakan, si perempuan masih dirawat di rumah sakit.

Reynold mengaku saat kejadian petugas yang berada di lokasi langsung mencoba menenangkan korban agar tidak mengambil keputusan yang gegabah.

Selain itu, lanjut Reynold petugas juga berupaya memberikan rasa aman kepada korban.

Setelah korban dirasa kooperatif, selanjutnya korban dibawa ke RSCM untuk diperiksa.

Pada Minggu (22/3) seorang wanita berinisial JS diduga akan mengakhiri hidupnya, karena pada saat kejadian ditemukan seutas tali yang akan digunakan oleh korban.

Saat itu, ada petugas yang berhasil menggagalkan aksi korban dan kemudian korban langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk diperiksa.

Dari video yang beredar bahwa korban diduga depresi, namun hingga saat ini belum diketahui apa penyebabnya karena korban masih dilakukan perawatan secara intensif di RSCM.