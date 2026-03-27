Habis Lebaran Beli Sabu, TNI di Jaktim Dihukum Atasannya

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan seorang prajurit TNI diduga membeli narkotika jenis sabu di kawasan Matraman, Jakarta Timur (Jaktim).

Dari video dan narasi di akun Instagram @badanperwakilannetizen, transaksi itu berlangsung saat momen Lebaran. Usai anggota TNI itu membeli narkoba dari seorang wanita, dia langsung pergi meninggalkan lokasi dengan sepeda motornya. Pada akhir rekaman terlihat sebuah mobil dinas yang terparkir.

Dikonfirmasi, Kadispenad, Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan video itu adalah gabungan dua potong kejadian yang berbeda dan tak saling berkaitan.

Namun untuk prajurit yang terekam membeli narkoba, Donny membenarkannya. Anggota TNI itu adalah Koptu YP dari satuan Puspalad.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Koptu YP mengakui telah membeli dan menggunakan narkoba, di mana diperkuat dengan hasil tes urine yang bersangkutan dengan hasil positif," kata Donny kepada wartawan, Kamis (26/3/2026).

Jenderal bintang satu TNI ini mengatakan Koptu YP masih diperiksa secara intensif oleh Provost Puspalad. "Saat ini yang bersangkutan telah ditahan di satuannya dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI," sambungnya.

Untuk potongan video terakhir yang merekam sebuah mobil TNI sedang terparkir, Donny menjelaskan mobil itu merupakan kendaraan dinas Kostrad dengan pengemudi Pratu Laode. Peristiwa Pratu Laode dan Koptu YP di lokasi terjadi pada waktu berbeda.

"Dari hasil pemeriksaan sementara terhadap pengemudi tersebut, ia menyatakan bahwa keberadaannya di sana adalah untuk berkunjung ke rumah temannya, dan yang bersangkutan mengaku tidak terkait dengan kegiatan prajurit TNI di awal video," tuturnya.

Donny mengatakan Pratu Laode akan dihukum sesuai aturan yang berlaku jika di kemudian hari ditemukan indikasi pelanggaran.