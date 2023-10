Sumber Api dari Kasus Anak Pamen TNI AU Tewas Terbakar di Lanud Halim dari Korek

ERA.id - Polisi menemukan korek di samping mayat anak perwira menengah (Pamen) TNI AU, CHR (16) yang tewas terbakar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur (Jaktim).

Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardus Simarmata menerangkan korek gas ini ditemukan saat penyidik melakukan olah TKP kedua.

"Kan kita malam itu, itu olah TKP pertama, besoknya itu dengan tim labfor. Makanya baru kita temukan juga di olah TKP kedua itu tadi adanya korek, juga temuan-temuan lainnya mungkin yang ada di sana," kata Leonardus saat konferensi pers di kantornya, Selasa (3/10/2023).

Leonardus tak merinci korek gas itu milik siapa, apakah dibawa CHR atau tidak. Dia hanya menyebut alat untuk menyalakan api ini sudah habis terbakar saat ditemukan.

"Tidak bisa diambil karena kondisinya sudah habis terbakar. (Korek itu jenisnya) korek gas," ucapnya.

Sebelumnya, polisi membenarkan menemukan ceceran dan bau bensin di sekitar lokasi CHR yang ditemukan tewas terbakar di sekitar Lanud Perdana Halim Perdanakusuma, Jaktim.

"Ada, ada (bau dan ceceran bensin)," kata Kombes Leonardus Simarmata saat konferensi pers di kantornya, Rabu (27/9).

Polisi belum bisa menyimpulkan apakah aroma dan ceceran bensin itu memiliki keterkaitan dengan tutup botol warna merah yang sempat diamankan saat dilakukan olah TKP.

Kasus ini masih dalam penelusuran. Polisi juga akan menelusuri akun permainan CHR, yakni game Roblox. Sebab, korban diduga meninggal pesan di akun permainannya sebelum ditemukan pesan.

"Kami juga akan mengecek akun Roblox. Jadi, korban ini hobinya memang gamer. Mengecek akun Roblox korban karena ditemukan status di Roblox korban, bertuliskan, tulisannya 'Hi, if you see this, I'm probably already dead'," ucap Leonardus.