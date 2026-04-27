Kereta Argo Bromo Tabrak KRL di Bekasi, Berawal dari Taksi Nabrak KRL

ERA.id - Kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek dan KRL tabrakan di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Senin (27/4/2026) malam. Kejadian ini diduga berawal dari taksi yang menabrak KRL saat melintas.

"Jadi KRL-nya itu ada taksi yang menabrak KRL di JPL (jalur perlintasan langsung) lintasan dekat Bulak Kapal ya, yang membuat KRL-nya terhenti. KRL berhenti, di belakangnya ada Kereta Argo Bromo (lalu terjadi kecelakaan)," kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo kepada wartawan, Senin (27/4/2026).

Peristiwa ini terjadi pukul 20.52 WIB di emplasemen Stasiun Bekasi Timur KM 28+920. Belum diketahui total korban dari insiden ini. Polisi bersama petugas PT KAI masih melakukan evakuasi.

“Saat ini, PT KAI bersama pihak kepolisian tengah melakukan proses evakuasi terhadap rangkaian kereta serta penanganan korban di lokasi kejadian. Kami berupaya semaksimal mungkin agar operasional perjalanan kereta api dapat segera kembali normal,” ujar Franoto.

KAI memastikan petugas di lapangan telah bergerak cepat untuk melakukan penanganan dan pengamanan lokasi, serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna mempercepat proses evakuasi dan pemulihan perjalanan. Sebagai langkah pengamanan, aliran listrik aliran atas (LAA) pada lintas Cibitung–Bekasi Timur dan emplasemen Bekasi Timur untuk sementara dinonaktifkan.

"KAI menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan," tuturnya.