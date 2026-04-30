Apa Taksi Hijau Green SM yang Sudah Sering Celaka Bakal Dicabut Izinnya?

ERA.id - Perusahaan "taksi hijau" Green SM terancam dicabut izinnya setelah sering kecelakaan di jalanan Jakarta. Terakhir, dia dituduh jadi sebab kecelakaan kereta api di Bekasi, Jawa Barat, yang menewaskan belasan perempuan.

Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menduga bahwa taksi hijau sebagai pemicu awal rangkaian kecelakaan beruntun.

"Ini bukan sekadar insiden tunggal, sudah beberapa kali terhenti di perlintasan kereta api dan banyak aduan masyarakat terkait taksi ini,” kata Kawendra di Jakarta, Rabu kemarin.

Sebagai pengguna layanan kereta di Jabodetabek pada era 2006–2010, dia pun mengaku menyaksikan betapa panjang dan sulitnya transformasi yang telah dilakukan oleh PT KAI hingga menjadi seperti sekarang.

"Rasanya tidak berlebihan bila kita meminta pemerintah untuk mengevaluasi dan mencabut izin operasional perusahaan taksi asal Vietnam tersebut," kata dia.

Polda Metro Jaya menyebutkan korban tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin (27/4) malam, berjumlah 15 orang.

"10 jenazah di RS Polri, 3 jenazah di RSUD Bekasi, satu jenazah di RSU Bella, satu jenazah di RS Mitra Keluarga," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/4).

Untuk korban luka-luka sebanyak 76 orang, namun Budi belum merincikan untuk jenis luka apa saja yang dialami para korban.