Ini Jadwal Kereta Api yang Dibatalkan Usai Insiden Bekasi Timur

ERA.id - PT Kereta Api Indonesia (Persero) membatalkan sejumlah perjalanan kereta api (KA) dari dan menuju wilayah Jakarta (Stasiun Gambir dan Pasar Senen). Pembatalan ini imbas insiden kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek yang menabrak KRL Commuter Line di Bekasi Timur malam tadi.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo merinci KA yang batal dari Stasiun Gambir, yakni KA 58F-59F Purwojaya (Gambir – Cilacap), KA 138 Parahyangan (Gambir – Bandung), KA 20A Argo Muria (Gambir – Semarang Tawang), dan KA 2B Argo Bromo Anggrek (Gambir – Surabaya Pasar Turi).

Kemudian, KA menuju Stasiun Gambir yang dibatalkan, yakni KA 117B Gunungjati (Cirebon – Gambir), KA 56F-53F Purwojaya (Cilacap – Gambir), KA 17 Argo Sindoro (Semarang Tawang – Gambir), KA 61B Manahan (Solo Balapan – Gambir).

Lalu, KA 29F Argo Anjasmoro (Surabaya Pasar Turi – Gambir), KA 137 Parahyangan (Bandung – Gambir), KA 21A Argo Muria (Semarang Tawang – Gambir), dan KA 3B Argo Bromo Anggrek (Surabaya Pasar Turi – Gambir).

Sementara itu, KA menuju Pasar Senen yang dibatalkan yakni KA 143B Madiun Jaya (Madiun – Pasar Senen), KA 75B Mataram (Solo Balapan – Pasar Senen), KA 163 Gumarang (Surabaya Pasar Turi – Pasar Senen), KA 149 Singasari (Blitar – Pasar Senen), KA 94-91 Jayabaya (Malang – Pasar Senen), KA 257 Progo (Lempuyangan – Pasar Senen), dan KA 175 Menoreh (Semarang Tawang – Pasar Senen).

Franoto mengatakan, bagi penumpang yang terdampak pembatalan perjalanan hingga 7 hari ke depan, KAI memberikan pengembalian bea tiket 100 persen di luar bea pesan sesuai ketentuan yang berlaku.

"KAI juga mengimbau pelanggan untuk memantau informasi terbaru melalui kanal resmi KAI serta mempertimbangkan kembali jadwal perjalanannya," kata Franoto, dikutip Antara, Selasa (28/4/2026).

KAI juga memastikan keselamatan dan keamanan perjalanan tetap menjadi prioritas utama, serta terus berupaya agar operasional perjalanan kereta api dapat kembali normal secepatnya.

Sebelumnya, terjadi gangguan perjalanan kereta api di wilayah Bekasi Timur, tepatnya di emplasemen Stasiun Bekasi Timur KM 28+920 pada Senin (27/4) pukul 20.52 WIB.

Gangguan tersebut terjadi akibat peristiwa tertempernya PLB 5568A (CL KPB–CKR) oleh PLB 4B (KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi) di lokasi kejadian, yang berdampak pada operasional perjalanan kereta api di lintas tersebut.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat sebanyak enam orang meninggal dunia akibat kecelakaan kereta api (KA) jarak jauh dan KRL Commuter Line pada Senin (27/4) di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat.

"Penumpang KRL tercatat 6 orang meninggal dunia dan 80 orang mengalami luka-luka yang saat ini telah mendapatkan penanganan medis," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam pernyataan resmi diterima di Jakarta, Selasa pagi.