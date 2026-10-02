Prabowo Bagi Jabatan Lagi, Rocky Gerung Menggemukkan Kabinet

ERA.id - Presiden Prabowo Subianto menggemukkan kabinetnya lagi, Jumat (2/10/2026). Di Istana Negara, dia memberi jabatan kepada kawan-kawannya. Rocky Gerung, yang doyan mengkritik Jokowi di masa silam, termasuk yang dapat jatah.
Di hadapan Prabowo, Rocky resmi didaulat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Wantimpres sendiri bertugas menasihati Presiden (baik diminta maupun tidak), berkedudukan di bawah Presiden, dan isinya bersifat rahasia.
Lantas siapa saja kawan Prabowo yang kini mendapat jabatan?
1. Pimpinan Bakom (Badan Komunikasi Pemerintah)
Syahganda Nainggolan — Kepala Bakom (menggantikan Muhammad Qodari). Syahganda sempat aktif di gerakan mahasiswa anti-Orde Baru (dikeluarkan dari ITB), kemudian di FISIP UI.
Fadli Tri Hartono — Wakil Kepala Bakom. Fadli merupakan politikus Partai Gerindra. Dia sebelumnya menjadi staf di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
2. Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)
Pimpinan:
Prof. Pratikno — Ketua merangkap anggota.
Muhammad Hatta Rajasa — Wakil Ketua merangkap anggota.
Muhammad Qodari — Sekretaris merangkap anggota.
Anggota:
Shinta Nuriyah Wahid
Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab
Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar
Chairul Tanjung
KH Said Aqil Siradj
KH Anwar Iskandar
KH Yahya Cholil Staquf
Jusuf Wanandi
Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Budi Gunawan
Bambang Soesatyo
Salim Segaf Al-Jufri
Soekarwo
Dato’ Sri Tahir
Letjen TNI (Purn.) Ida Bagus Purwalaksana
Philip Kuncoro Wijaya
Budi Santoso Tanuwibowo
Anwar Usman
Mohammad Hatta
Jusuf Hamka
Margarito Kamis
Jacky Manuputty (tidak hadir di pelantikan)
Ignasius Jonan (tidak hadir di pelantikan)
Ini merupakan pelantikan besar sesudah reshuffle kabinet kemarin yang melibatkan Kapolri baru, sejumlah menteri, dan pejabat lain. Wantimpres sebelumnya sempat kosong selama hampir dua tahun.