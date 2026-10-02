Prabowo Bagi Jabatan Lagi, Rocky Gerung Menggemukkan Kabinet

ERA.id - Presiden Prabowo Subianto menggemukkan kabinetnya lagi, Jumat (2/10/2026). Di Istana Negara, dia memberi jabatan kepada kawan-kawannya. Rocky Gerung, yang doyan mengkritik Jokowi di masa silam, termasuk yang dapat jatah.

Di hadapan Prabowo, Rocky resmi didaulat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Wantimpres sendiri bertugas menasihati Presiden (baik diminta maupun tidak), berkedudukan di bawah Presiden, dan isinya bersifat rahasia.

Lantas siapa saja kawan Prabowo yang kini mendapat jabatan?

1. Pimpinan Bakom (Badan Komunikasi Pemerintah)

Syahganda Nainggolan — Kepala Bakom (menggantikan Muhammad Qodari). Syahganda sempat aktif di gerakan mahasiswa anti-Orde Baru (dikeluarkan dari ITB), kemudian di FISIP UI.

Fadli Tri Hartono — Wakil Kepala Bakom. Fadli merupakan politikus Partai Gerindra. Dia sebelumnya menjadi staf di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

2. Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

Pimpinan:

Prof. Pratikno — Ketua merangkap anggota.

Muhammad Hatta Rajasa — Wakil Ketua merangkap anggota.

Muhammad Qodari — Sekretaris merangkap anggota.

Anggota:

Shinta Nuriyah Wahid

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab

Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar

Chairul Tanjung

KH Said Aqil Siradj

KH Anwar Iskandar

KH Yahya Cholil Staquf

Jusuf Wanandi

Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Budi Gunawan

Bambang Soesatyo

Salim Segaf Al-Jufri

Soekarwo

Dato’ Sri Tahir

Rocky Gerung

Letjen TNI (Purn.) Ida Bagus Purwalaksana

Philip Kuncoro Wijaya

Budi Santoso Tanuwibowo

Anwar Usman

Mohammad Hatta

Jusuf Hamka

Margarito Kamis

Jacky Manuputty (tidak hadir di pelantikan)

Ignasius Jonan (tidak hadir di pelantikan)

Ini merupakan pelantikan besar sesudah reshuffle kabinet kemarin yang melibatkan Kapolri baru, sejumlah menteri, dan pejabat lain. Wantimpres sebelumnya sempat kosong selama hampir dua tahun.