Hari Pertama One Way-Ganjil Genap Tol Cikampek hingga Kalikangkung Sukses, Polisi: Sangat Efektif

ERA.id - Korlantas Polri resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem satu arah (one way) dan ganjil genap di ruas jalan tol mulai dari Km 47 Tol Cikampek sampai KM 414 Kalikangkung, Semarang, Kamis (28/4).



Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan menyebutkan kondisi arus lalu lintas saat saat diberlakukan rekayasa lalu lintas one way dan ganjil genap terpantau lancar.



"Tentu ini (rekayasa lalu lintas) kita melihat sangat efektif, sejak pukul 17.00 WIB sampai saat ini (22.30 WIB) arus lalu lintas lancar," kata Ramadhan dalam konferensi pers arus mudik Lebaran 2022 di KM 48 Tol Jakarta-Cikampek, Kamis (28/4) malam.



"Jadi bukan setelah kendaraan masuk," kata Ramadhan.





