Harry Styles Dijuluki King of Pop, Keluarga Michael Jackson Protes: Tak Ada Raja Pop Baru!

ERA.id - Belum lama ini majalah Rolling Stone UK menjuluki Harry Styles sebagai King of Pop, pada pemotretan terbaru. Mengetahui hal ini, keluarga mendiang Michael Jackson tak terima.



Seperti diketahui, selama puluhan tahun mendiang Michael Jackson sudah dijuluki sebagai King of Pop. Keluarganya tidak senang akan julukan tersebut diberikan Rolling Stone kepada Harry Styles.



"Tidak ada King of Pop baru," tulis keponakan Michael Jackson, Taj Jackson, di Twitternya beberapa waktu lalu.



Taj Jackson bahkan menandai akun Twitter Rolling Stone atas cuitannya tersebut dan menyebut mereka salah menjuluki Harry Styles. Taj menyebut julukan King of Pop hanya milik pamannya dan meminta Rolling Stone memberikan julukan lain kepada Harry.



"Kamu tidak memiliki hak atas julukan itu Rolling Stone dan kamu tidak mendapatkan apa yang pamanku lakukan. Beberapa dekade berdedikasi dan berjuang. Julukannya sudah pensiun. Bukan tak menghormati Harry Styles, dia sangat bertalenta. Berikan dia julukan uniknya sendiri," jelas Taj Jackson.



Cuitan Taj Jackson tersebut mendapatkan banyak balasan komentar dari para penggemar Michael Jackson. Banyak yang menghujat Rolling Stone yang kerap melakukan kesalahan, karena sebelumnya pernah menyebut Justin Timberlake sebagai King of Pop pada 2003 lalu. Mereka juga menyebut bahwa level Harry Styles belum bisa disandingkan dengan Michael Jackson.



"Rolling Stone melakukannya lagi. Mereka sudah mencobanya ke Justin Timberlake. Tidak ada King of Pop yang baru," kata penggemar.



"Jangan lupakan Michael Jackson memiliki level yang tak tersaingi. Tak ada yang pernah atau bisa mencapai levelnya, bahkan sedikit pun tidak," ujar yang lainnya.



"Ucapan yang baik Taj, King of Pop memang selamanya untuk pamanmu dan Rolling Stone tahu ini akan kontroversial sehingga melakukannya biar dibicarakan," sambung yang lainnya.