Penasaran Nominasi AMI Awards? Simak Daftar Berikut

ERA.id - Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards 2022 kembali digelar. Pernghargaan tertinggi di Industri Musik Indonesia lewat akun instagram @amiawards telah membagikan nama-nama yang menjadi nominasi disetiap kategorinya. Berikut daftar siapa saja yang masuk dalam nominasi.

Juga terdapat 6 kategori baru.

1. ARTIS SOLO PRIA/WANITA R&B KONTEMPORER TERBAIK.

2. DUA/GRUP/KOLABORASI R&B KONTEMPORER TERBAIK.

3. ARTIS SOLO PRIA/WANITA RAP/HIPHOP TERBAIK.

4.DUO/GRUP/KOLABORASI RAP/HIPHOP TERBAIK.

5. ARTIS SOLO PRIA/WANITA/GRUP/KOLABORASI METAL TERBAIK.

6. ALBUM METAL TERBAIK.

Pop

- ARTIS SOLO WANITA POP TERBAIK

Lyodra - "Pesan Terakhir"

Mahalini - "Sisa Rasa"

Raisa - "Cinta Sederhana"

Rossa - "Terlalu Berharap" (Ost. Love Knots)

Yura Yunita - "Tutur Batin"

Ziva Magnolya - "Peri Cintaku"

- ARTIS SOLO PRIA POP TERBAIK

Andmesh - "Bisa Tanpamu"

Fabio Asher - "Rumah Singgah"

Judika - "Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja"

Rizky Febian - "Salah"

Tulus - "Hati-Hati di Jalan"

- DUO/GRUP POP TERBAIK

Coldiac - "Beautiful Day"

Daun Jatuh - "Momen"

Juicy Luicy - "Tampar"

Maliq & D'Essentials - "Aku Cinta Kau Dan Dia"

Noah - "Yang Terdalam"

RAN - "Selalu Bersama"

- PENCIPTA LAGU POP TERBAIK

Mario G. Klau - "Tak Ingin Usai"

Martinus Layardo, Mahalini - "Sisa Rasa"

Muhammad Tulus, Ari Renaldi - "Hati-Hati di Jalan"

Yovie Widianto, Arsy Widianto - "Merasa Indah"

Yura Yunita, Donne Maula - "Tutur Batin"

- PENATA MUSIK POP TERBAIK

Adrian Kitut - "Sisa Rasa"

Ari Renaldi - "Hati-Hati di Jalan"

Erwin Gutawa, Gita Gutawa - "Tak Kuduga"

Noah, Capung - "Bintang Di Surga"

Tohpati - "Tak Ingin Usai"

- ALBUM POP TERBAIK

Lyodra - Lyodra (Universal Music Indonesia)

Manusia - Tulus (TulusCompany)

Semoga Sembuh - Idgitaf (Idgitaf Musik)

Taman Langit - Noah (Musica Studios)

Tiara Andini - Tiara Andini (Universal Music Indonesia)

Tutur Batin - Yura Yunita (Merakit)

Rock

- ARTIS SOLO PRIA/WANITA ROCK/INSTRUMENTALIA ROCK TERBAIK

Aldrian Risjad - "Berlari Pelan Di Kota Yang Cepat"

Clever Moose - "Batavian Troops"

Iqif - "Falling"

John Paul Ivan - "Touch The Sky"

Nicky Astria - "Jerit Anak Manusia"

- DUO/GRUP/KOLABORASI ROCK TERBAIK

.Feast - "Gugatan Rakyat Semesta"

Burgerkill, Ahmad Dhani - "Elang"

Dewa19, Marcello Tahitoe - "Juliette"

Kotak - "Hantam" (Ost. Satria Dewa Gatot Kaca)

Last Child - "Saat-Saat Itu"

Pee Wee Gaskin, Hindia - "Vaya Con Dios"

Voice of Baceprot - "God Allow Me (Please) to Play Music"

ALBUM ROCK TERBAIK

#1 - Iqif (Vurplay)

Abdi Lara Insani - .Feast (Sun Eater)

Alternate Universe - The Melting Minds (Boneless Records)

RE.VIV.AL - Drive (Wander Music)

SUPRANIMALS - MARTIALS/ (MARTIALS/)

Jazz



- ARTIS JAZZ TERBAIK

Echa Soemantri - "FunJam"

Erwin Gutawa - "Dahaga"

Indra Lesmana - "Reunion"

Kenny Gabriel, Felix Buliks, Ankadiov Subran, Denis Junio - "Social Abstract"

Nial Djuliarso - "Pemuda" (Live From Strathmore Mansion, Maryland, USA, 2013)

- ARTIS JAZZ KONTEMPORER TERBAIK

HIVI!, Gerald Situmorang, Ify Alyssa, Sri Hanuraga - "Memori"

Morad, Oslo Ibrahim, Sandhy Sondoro, SNYW Big Band - "Dibatas Waktu"

Tohpati - "Gratitude"

UPH Conservatory of Music, Sri Hanuraga, Dira Sugandi, Barry Likumahuwa - "II. The Falling"

Vira Talisa - "Makna Nostalgia"

- ALBUM JAZZ TERBAIK

1987 - Indra Lesmana (InLine Music)

(Don't) Count Your Blessings - Hansen Arief, Nial Djuliarso, Kevin Yosua (Hansen Arief)

Desire - Adi Darmawan (Bliker Record)

Giant Baby Steps - Alonzo Brata (Aquarius Musikindo)

Miles to Go - Daniel Dyonisius (demajors)

One Point One - Aubrey Situmorang (Aubrey Situmorang)

Soul atau R&B

- ARTIS SOLO PRIA/WANITA SOUL/R&B TERBAIK

Cantika Abigail - "Ace of Hearts"

Paul Partohap - "P.S. I LOVE YOU"

Rahmania Astrini - "Butterfly"

Rinni Wulandari - "Home"

Sade Susanto - "Maybe Baby"

Teza Sumendra - "Forever"

- DUO/GRUP/KOLABORASI SOUL/R&B TERBAIK

Barry Likumahuwa, Teddy Adhitya, Renewal - "Nusawine"

Eclat Story, Kaleb J - "Berakhir Sama"

NSG, Vitara, Bloodlyne - "La La La (Fool for Love)"

Raisa, Kara Chenoa - "You Better Believe Me"

Rinni Wulandari, Yarra Rai - "Snake On Apple Trees"

- ARTIS SOLO PRIA/WANITA R&B KONTEMPORER TERBAIK

Adrian Khalif - "Warm Sheets"

Christo Edgar - "Stuck"

Gamaliel - "/asteroid/"

Jinan Laetitia - "Vanilla"

Teddy Adhitya - "Semestinya"

- DUO/GRUP/KOLABORASI R&B KONTEMPORER TERBAIK

Audrey Tapiheru, Popsickle - "Dime"

Belanegara Abe, Kaleb J, Rayi Putra - "Sumthin Bout Love"

Jinan Laetitia, Pamungkas - "Timeless"

Naya Yeira, Ivanka - "Ghost Ship"

Soundwave - "Silver and Gold"

Dangdut

- ARTIS SOLO PRIA/WANITA DANGDUT TERBAIK

Evi Masamba - "Ikhlasku"

Inul Daratista - "Berlian"

Iqhbal - "Lebih Dari Hidupku"

Nassar - "Sim Salabim"

Rhoma Irama - "Rela"

Selfi Yamma - "Bukan Selembar Tissue"

- ARTIS SOLO PRIA/WANITA DANGDUT KONTEMPORER TERBAIK

Dewi Perssik - "Jangan Jajan"

Fildan - "Cahaya"

Ghea Youbi - "Gaspol"

Hari Putra - "Adik Rambut Panjang"

Putri - "Drama Cinta"

- DUO/GRUP/KOLABORASI DANGDUT TERBAIK

Iyeth Bustami, Eka Sapta Nugraha - "Sampai Maut Memisahkan"

Janna, Eva - "Bidadari Cinta"

Rara, Gunawan - "Kala Cinta Menghampiri Jiwa"

Trio Macan - "Geboy Mujair"

Weni Wen, Erie Suzan - "Kekasih Tak Setia"

- ARTIS SOLO PRIA/WANITA/GRUP/KOLABORASI DANGDUT ELEKTRO TERBAIK

Angela T, Selvi Kitty - "Mama Sexy"

Ghea Youbi - "Kamu Halu"

Gita Youbi - "Bumi Semakin Panas"

JD Eleven - "See You Bye Bye"

Sandrina - "Pacar Selingan"

- ARTIS SOLO PRIA/WANITA/GRUP/KOLABORASI DANGDUT BERBAHASA DAERAH TERBAIK

Abah Lala - "Ojo Dibandingke"

Aftershine - "Rakuat Nglakoni"

Denny Caknan, Guyon Waton - "Widodari"

Happy Asmara - "Ilusi Ra No Pinggire"

Ndarboy Genk - "Mendung Tanpo Udan"

- PENCIPTA LAGU DANGDUT TERBAIK

Adibal Sahrul - "Kala Cinta Menghampiri Jiwa"

Arya Bhima - "Bukan Selembar Tissue"

Hendro Saky - "Ikhlasku"

Nurbayan - "Cahaya"

Wisnu Aji - "Berbisik"

- PENATA MUSIK DANGDUT TERBAIK

Adibal Sahrul, Hendro Saky - "Ikhlasku"

Arief Iskandar - "Lautan Dusta"

Langen Dumadi - "Cahaya"

Ricky Asmara Musician - "Bukan Selembar Tissue"

Yusuf Tojiri - "Kala Cinta Menghampiri Jiwa"

Lagu Anak-Anak

- ARTIS SOLO LELAKI/PEREMPUAN ANAK-ANAK TERBAIK

Arsy Hermansyah - "Bunda"

Cinta Ekaristi - "Hanya Engkau (Mama)"

Haykaal - "Hati Gembira"

Neona - "Be True"

Quinn Salman - "Tiba-Tiba"

Ralia Rules - "Agar Aku Berguna"

- DUO/GRUP/KOLABORASI ANAK-ANAK TERBAIK

Abbey Ibrahim, Clarissa Dewi - "Senandung Untuk Nusantara"

Adhisty Zara, Widuri Puteri, Muzakki Ramdhan - "Harta Berharga" (OST. Keluarga Cemara 2)

Dru Widuri Den - "Piknik"

Jakarta Movin, Rara Sudirman, Quinn Salman - "Theme Song Petualangan Sherina"

Nikita, Eka Gustiwana - "Menyambut Bahagia"

- PENCIPTA LAGU ANAK-ANAK TERBAIK

Caturadi Septembrianto - "Doa Untuk Orang Tua"

Eka Gustiwana, Nikita Mawarni - "Menyambut Bahagia"

Kezia Sicilia, Barsena Bestandhi, CVX - "Be True"

Quinn Salman - "Tiba-Tiba"

Widuri Puteri, Widi Mulia, Ana Achjuman - "Piknik"

- PENATA MUSIK LAGU ANAK-ANAK TERBAIK

Alvin Witarsa - "Tiba-Tiba"

Ava Victoria, Ana Achjuman - "Piknik"

Caturadi Septembrianto - "Hati Gembira"

CVX - "Be True"

Ifa Fachir, Dimas Wibisana - "Harta Berharga" (OST. Keluarga Cemara 2)

Alternatif

- ARTIS SOLO PRIA/WANITA ALTERNATIF TERBAIK

Danilla - "KIW"

Faye Risakotta - "Ecstasy"

Feby Putri - "Rantau"

Gangga - "Waiting For You"

Pamungkas - "Birdy"

Sal Priadi - "Lewat sudah pukul dua, makin banyak bicara kita"

- DUO/GRUP/KOLABORASI ALTERNATIF TERBAIK

Biru Baru - "Terbenam"

Dead Bachelors, Pamungkas - "Two Bottles of Wine"

Efek Rumah Kaca - "Sapa Pra Bencana"

Reality Club - "Anything You Want"

The Panturas - "All I Want"

Keroncong

- ARTIS KERONCONG/STAMBUL/LANGGAM/ASLI TERBAIK

Elisha Orcarus Allasso - Jengandika

Ika Suhesti - "Penganten Agung"

Indra Utami Tamsir -"Lgm. 10 November"

Sruti Respati, Nasirun, Raizukers - "Kr. Matahari"

Tuti Maryati - "Stb, Sebatas Angin Lalu"

Waldjinah - "Ular Ular"

Yurita Badrun - "Prasetyaku"

- ARTIS KERONCONG/LANGGAM/EKSTRA/KONTEMPORER

Endah Laras - "Nggandol Gusti"

Iin Indriani - "Esuk Dhele Sore Tempe"

Intan Soekotjo - "Wanita Utama"

Koko Thole - "Yang Terindah"

Kos Atos - "Hingga Ujung Mentari"

Krontjong Toegoe - "Kr. Mande-Mande (Mandi-Mandi)"

Dance

- ARTIS SOLO PRIA/WANITA/GRUP/KOLABORASI DANCE TERBAIK

ATSY, Matter Mos - "Come Out"

Cinta Laura Kiehl - "Markisa"

Diskoria, Adinda - "Bersinar Bersamamu"

Glass - "Out"

Soundwave - "Sing And Dance With Me"

Elektronika

- ARTIS SOLO PRIA/WANITA/GRUP/KOLABORASI ELEKTRONIKA TERBAIK

Bleu Clair, Teza Sumendra - "Hyperspace"

Logic Lost, Rully Shabara - "Learn Nothing"

Mataharibisu - "Hal-Hal Yang Dipatahkan dan Dipaksakan"

Monica Hapsari - "Umbra"

White Chorus - "Go Run Away!"

Metal

- ARTIS SOLO PRIA/WANITA/GRUP/KOLABORASI METAL TERBAIK

Bonga Bonga - "Suara Sudra"

Burgerkill - "Roar of Chaos"

Deadsquad - "Curse of The Black Plague"

Isyana Sarasvati, DeadSquad - "Il Sogno"

Revenge The Fate - "Sinsera"

- ALBUM METAL TERBAIK

Catharsis - DeadSquad (DeadSquad)

Hymn To The Woeful Hearts - Pure Wrath (Debemur Morti Productions)

Satir Getir - Godless Symptoms (Disaster Records)

Self Title - BongaBonga (Blackandje Records)

The Science of Thought - Djin (Blackandje Records)

Rap/Hip-Hop

- ARTIS SOLO PRIA/WANITA RAP/HIPHOP TERBAIK

A. Nayaka - "Balance"

BAP. - "Same Shoes No Company"

Laze - "Simulasi Harta Takhta"

Ramengvrl - "I'm Ugly"

Tuan Tigabelas - "Ready"

- DUO/GRUP/KOLABORASI RAP/HIPHOP TERBAIK

For Lost Kids - "Something to Believe"

Kapitan Movement - "Potong"

Livingroom. - "Precious"

Mukarakat - "IDR (Ini Dangdut Rakat)"

Neo, DJ Slide - "Check It Out"

Karya Produksi

- KARYA PRODUKSI PROGRESSIVE TERBAIK

Adeavery - "Situasi Kini"

Isyana Sarasvati - "my Mystery"

Mantra Vutura - "Tabir"

Serdadu Sam - "Agrippina"

SG Entertainment - "Karuhun"

- KARYA PRODUKSI REGGAE/SKA/ROCKSTEADY TERBAIK

Coconuttreez - "Tak Terganti"

Heruwa - "Ngopi Dulu Lah"

Rub of Rub - "Bersarang"

Souljah, Hendra Kumbara - "Cinta Gila"

Tipe-X - "Bahagia Sampai Tua"

- KARYA PRODUKSI KOLABORASI TERBAIK

Ade Govinda, Fadly - "Cukup Lebih Baik"

Brisia Jodie, Stevan Pasaribu - "Ternyata Hanya Kamu"

Feby Putri, Fiersa Besari - "Runtuh"

Rendy Pandugo, Pamungkas - "Friends"

Rizky Febian, Ziva Magnolya - "Terlukis Indah"

Shakira Jasmine, Nuca - "Meant 2 Be"

- KARYA PRODUKSI ORIGINAL SOUNDTRACK TERBAIK

Brisia Jodie - "Tabu" (Ost. Merindu Cahaya De Amstel)

Budi Doremi - "Tak Kan Hilang" (Ost. DJS The Movie : Biarkan Aku Menari)

Kotak - "Hantam" (Ost. Satria Dewa Gatot Kaca)

Prinsa Mandagie - "Sahabat Dulu" (Ost. Layangan Putus)

Rossa - "Terlalu Berharap" (Ost. Love Knots)

UN1TY - "Friendzone" (Ost. Dari Jendela SMP)

- KARYA PRODUKSI GRUP VOKAL TERBAIK

JKT48 - "Flying High"

NONA - "Apa Adanya"

StarBe - "Cheesecake"

Trisouls - "Secangkir Kopi"

UN1TY - "Baby"

- KARYA PRODUKSI LAGU BERBAHASA DAERAH TERBAIK

Abah Lala - "Ojo Dibandingke"

Denny Caknan, Guyon Waton - "Widodari"

Evan Loss - "Full Senyum Sayang"

Ndarboy Genk - "Mendung Tanpo Udan"

Yura Yunita - "Bandung"

- KARYA PRODUKSI INSTRUMENTALIA TERBAIK

Boby Limijaya, Revelation Limijaya - "Grateful"

Daniel Dyonisius - "Miles to Go"

Dewa Budjana - "Matahati"

Duo Kolintang (Dwiki Dharmawan, Ferdinand Soputan) - "Si Patokaan"

TRUST (Trinity Youth Symphony Orchestra), Nathania Karina - "Harta Berharga"

- KARYA PRODUKSI WORLD MUSIC TERBAIK

Balawan, Bumi Gamelan Orchestra - "What's in Bali Today"

Kinanti - "Dhat" (Ost. KKN di Desa Penari)

Sambasunda - "Palagan"

Suarasama - "Rainforest Dream"

Wiradz Brothers - "Nasduk"

- KARYA PRODUKSI RE-ARANSEMEN TERBAIK

Noah - "Yang Terdalam" (Noah, Capung)

Rizky Febian - "Salah" (Beraldy Dean)

Rossa - "Sekali Ini Saja" (Andi Rianto)

Tiara Andini, Vidi Aldiano - "Buktikan" (Bemby Noor, Emil Mahenra, Yang Sultan Bestari)

Ziva Magnolya - "Peri Cintaku" (Yovie Widianto, Adrian Kitut)

- KARYA PRODUKSI BLUES TERBAIK

Anov Blues One - "Anna Song"

Asep Balon, Nissan Fortz, Uli Ozara - "Tong Digerung Gerung"

Gugun Blues Shelter - "Jingga"

Nissan Fortz, Judith, Dinda Ayu - "NaNaNaNa"

Richad Bernado - "Celengan Jago"

- KARYA PRODUKSI FOLK/COUNTRY/BALADA TERBAIK

Dere - "Rumah"

Feby Putri, Fiersa Besari - "Runtuh"

Iwan Fals, Sandrayati - "16/01"

Nosstress - "Istirahat"

Tulus - "Diri"

Yura Yunita - "Dunia Tipu-Tipu"

- KARYA PRODUKSI LAGU BERLIRIK SPIRITUAL ISLAMI TERBAIK

Atta Halilintar, Aurelie Hermansyah - "Alhamdulillah"

Opick, Reza Artamevia - "Engkau Tak Sendiri"

Sabyan - "Ana Ana"

Ungu, Rhoma Irama - "Andai Ku Tahu / Laa Illaha Ilallah"

Wali - "Until Jannah"

- KARYA PRODUKSI LAGU BERLIRIK SPIRITUAL NASRANI TERBAIK

Alena Wu, Neo Kolla - "Mengerti HatiMu"

Army of God Worship - "Kau Menunggu Hidupku"

Citra Scholastika - "RencanaMu"

Franky Kuncoro, Yeshua Abraham - "Sekali Yesus Selamanya Yesus"

GMS Live - "Mimpi dan Penglihatan"

JPCC Worship - "Kau Dekat"

Penunjang Produksi

- PRODUSER REKAMAN TERBAIK

Ari Renaldi - "Hati-Hati di Jalan"

Ari Renaldi - "Tujuh Belas"

Iwan Popo - "Dunia Tipu-Tipu"

Tohpati - "Tak Ingin Usai"

Yovie Widianto, Adrian Kitut - "Peri Cintaku"

- GRAFIS DESAIN ALBUM TERBAIK

Crack - Blunt Brothers (Tuan Tigabelas)

Dek Lestari - Mesin Waktu 2020 (Pusakata)

Dmaz - Time (D'MASIV)

J. Alfredo - Gaung Romantis (Romantic Echoes)

Rizki Fathur (Artmofate) - Catharsis (DeadSquad)

The PanasDalam Bank - Yes I Am (The PanasDalam Bank)

- TIM PRODUKSI SUARA TERBAIK

Ari Renaldi - "Hati-Hati di Jalan"

Ari Renaldi - "Tujuh Belas"

Eko Sulistyo - "Tak Ingin Usai"

Iwan Popo - "Dunia Tipu-Tipu"

Kenny Gabriel, Stephan Santoso - "Ace of Hearts"

Osvaldorio - "Butterfly"

- VIDEO MUSIK TERBAIK

Bramsky - "Markisa" (Cinta Laura Kiehl)

Chandraliow, Timothy Steven - "Mata Mata" (Rayi Putra)

Dibal Ranuh - "Dinasti Matahari" (Navicula)

Dmaz Brodjonegoro, Weda Mauve - "Distraction" (Weda Mauve)

Tulus, davy Linggar - "Hati-Hati di Jalan" (Tulus)

Upie Guava - "Bintang di Surga" (Noah)

Umum

- PENDATANG BARU TERBAIK TERBAIK

Danar Widianto - "Sebatas Formalitas"

Fabio Asher - "Bertahan Terluka"

Livingroom. - "Precious"

Melisa Hart - "Tak Lagi Rindu"

OKAAY - "Peneman Malam Sepi"

Shanna Shannon - "Rela"

- ALBUM TERBAIK TERBAIK

Birdy - Pamungkas (Mas Pam Records)

Lyodra - Lyodra (Universal Music Indonesia)

Manusia - Tulus (TulusCompany)

Semoga Sembuh - Idgitaf (Idgitaf Musik)

Taman Langit - Noah (Musica Studios)

Tiara Andini - Tiara Andini (Universal Music Indonesia)

Tutur Batin - Yura Yunita (Merakit)

- KARYA PRODUKSI TERBAIK TERBAIK

"Hati-Hati di Jalan" - Tulus (TulusCompany)

"Pesan Terakhir" - Lyodra (Universal Music Indonesia)

"Sisa Rasa" - Mahalini (Hits Records)

"Tutur Batin" - Yura Yunita (Merakit)

"Yang Terdalam" - Noah (Musica Studios)