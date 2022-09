Arctic Monkeys Rilis Lagu Baru, Singel Body Paint Dinobatkan Sebagai yang Terpanas di Dunia

ERA.id - Arctic Monkeys merilis lagu baru berjudul "Body Paint", tanggal 29 September 2022.

Arctic Monkeys merupakan band musik rock asal Inggris, sebelumnya mereka sempat menggunakan nama The Death Ramps. Arctic Monkeys beranggotakan, Alex Turner (vokalis), Maat Helders (drum), Jamie Cook (gitar).

Melalui akun YouTube Official Arctic Monkeys (29/9), mereka merilis lagu "Body Paint" bersamaan video musiknya. Video Arctic Monkey telah ditonton sebanyak 500 ribu orang. Musik videonya disutradarai oleh Brook Linder, mereka juga syuting di London dan Missouri.

Lagu "Body Paint" sebagai preview kedua dari album baru Arctic Monkeys, The Car. "Body Paint" dinyanyikan pertama kali secara live, di Kings Theatre di Brooklyn, New York, Kami 22 September 2022.

"Body Paint" mendapat penilaian bintang lima dari NME. Mereka juga menambahkan, melodi gitar dalam lagu baru Arctic Monkeys sangat lambat.

Penyiar radio, Clara Amfo mengumumkan di BBC Radio 1, bahwa single ini akan tayang sebagai 'Single Terpanas Di Dunia' di stasiun radio pada pukul 6 sore setempat.

Arctic Monkeys akan tampil sebagai tamu dalam The Tonight Show yang dibintangi Jimmy Fallon hari ini, di mana mereka kemungkinan akan memberikan debut televisi "Body Paint".

Dalam wawancara Big Issue, Alex Turner mengatakan, Arctic Monkeys telah kembali ke industri musik lewat album The Car. Artic Monkeys sendiri terakhir membuat album di tahun 2018, berjudul Tranquility Base Hotel & Casino.

The new album from Arctic Monkeys, ‘The Car’ is out 21st October. Pre-order now https://t.co/QWACEVpsAr pic.twitter.com/rImMFpEL0b