Bawakan 14 Lagu, Jinan Laetitia Sukses Gelar Showcase Perdana Bertajuk 'ONE'

ERA.id - Penyanyi dan penulis lagu asal Bogor, Jinan Laetitia sukses menggelar showcase perdananya bertajuk 'ONE', di Dia.Lo.Gue Artspace, Jakarta, pada Jumat (30/9/2022). Pada showcase ini, Jinan membawakan 14 lagu miliknya dengan versi yang berbeda dari rekaman.



"Versi live dari lagu-laguku cukup berbeda dengan recorded version. Aku ingin penonton yang datang ke One Showcase bisa mendapatkan pengalaman berbeda dan tentunya tidak kalah seru dari saat mereka mendengarkan albumku di platform digital," ujar Jinan Laetitia.



Usai showcase sukses digelar, Jinan tak bisa menahan rasa haru dan terima kasih kepada orang-orang yang sudah hadir. Ia juga berterima kasih kepada semua pihak yang sudah membantunya mewujudkan showcase perdananya.



"Aku mau berterima kasih kepada kalian semua yang hadir. Aku sangat kaget banyak banget orang yang datang ke sini. Aku juga berterima kasih kepada pihak yang sudah membantu mengadakan One Showcase," pungkas Jinan.



Sebagai informasi, nama showcase ini diambil dari nama album perdana Jinan Laetitia, yakni One, yang dirilis pada Juni 2022 lalu. Album ini terdiri dari 10 lagu, yang semuanya memiliki lirik berbahasa Inggris.



Tahun ini juga merupakan tahun yang spesial bagi Jinan, karena ia berhasil masuk nominasi AMI Awards dalam 2 kategori yang berbeda. Ia masuk nominasi Artis Solo Pria/Wanita R&B Kontemporer Terbauk untuk lagu barunya berjudul "Vanilla". Nominasi lainnya yang berhasil ditembus Jinan adalah Duo/Grup/Kolaborasi R&B Kontemporer Terbaik untuk singlenya bersama Pamungkas yang berjudul "Timeless".