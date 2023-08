Bawakan Lagu Baru Pertama Kali di Indonesia, TXT: Kami Menulis Ini dengan Memikirkan Kalian!

ERA.id - TXT sukses menggelar konser bertajuk TOMORROW X TOGETHER World Tour <Act: Sweet Mirage> in Jakarta di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Rabu (9/8/2023). Pada konser yang berlangsung hampir 3 jam ini, TXT membawakan total 24 lagu.

Boyband yang beranggotakan Taehyun, Yeonjun, Soobin, Hueningkai, dan Beomgyu ini juga membawakan lagu mereka untuk pertama kalinya di Indonesia. Lagu tersebut adalah "Do It Like That" yang berduet dengan Jonas Brothers, dan lagu "Blue Spring".

"Ini pertama kalinya kami menyanyikan 'Do It Like That'," kata Taehyun usai menyanyikan lagu tersebut.

"Ini adalah lagu kolaborasi kami bersama Jonas Brothers," sambung Hueningkai.

Yeonjun kemudian mengatakan bahwa ia melihat para penggemar dari Indonesia melakukan "Do It Like That Challange". Ia menyebut mereka sangat lucu ketika melakukan challange tersebut.

"Banyak Moa dari Jakarta banyak yang berpartisipasi dalam Do It Like That Challange. Kalian sangat imut," tutur Yeonjun.

TXT juga menyanyikan lagu "Blue Spring", lagu baru mereka yang belum dirilis secara resmi. Mereka mengatakan bahwa lagu ini sangat spesial karena ditulis dengan memikirkan para penggemar.

"Kami pertama kali bawakan lagu baru kami 'Blue Spring' di sini," ucap Hueningkai.

"Lagu ini sangat spesial karena kami menulisnya dengan memikirkan kalian MOA (sebutan penggemar TXT)," tambah Yeonjun.

Usai sukses menggelar konser ini, TXT berjanji akan kembali lagi untuk menyapa para penggemar di Indonesia. Mereka berjanji akan memberikan penampilan yang lebih spektakuler di konser selanjutnya.