Payung Teduh dan Pusakata Reuni di Synchronize Fest 2022, Bawakan Lagu Baru Penuh Makna

ERA.id - Setelah berpisah di tahun 2017, Payung Teduh dan Pusakata akhirnya kembali reuni di panggung Synchronize Fest 2022. Pada penampilan spesial ini, Payung Teduh dan Pusakata akan menyanyikan lagu baru.



Lagu tersebut berjudul "Datang" dan pertama kali dinyanyikan di Synchronize Fest 2022. Is Pusakata mengatakan bahwa lagu baru tersebut memiliki makna yang menyatakan bahwa mereka datang kembali setelah 5 tahun berpisah.



"Kita bergantian menulis lagu baru, lagu ini berjudul 'Datang'. Lagu ini bercerita tentang kami sama-sama datang ke tempat ini (Synchronize Fest 2022), tempat kami pamitan untuk Jakarta panggung kami terakhir bersama. Dan ternyata panggung reuni kita di tempat ini lagi," ujar Is Pusakata saat konferensi pers di Gambir Expo Kemayoran, Sabtu (8/10/2022).



Is Pusakata mengatakan, bahwa orang-orang yang datang ke festival dan menyaksikan Payung Teduh dan dirinya akan menemukan kembali kenangan bersama mereka dahulu.



"Saya yakin orang yang datang ke Synchronize adalah orang-orang yang merindukan ketika menyanyikan lagu-lagu kami dulu. Semoga mereka menemukan kembali kenangan itu lewat lagu yang dibawakan nanti," tuturnya.



Lebih lanjut, perwakilan Payung Teduh, Aziz Kariko mengatakan bahwa penampilan reuni mereka akan mengharukan. Selama soundcheck ia mengaku tak bisa menahan rasa harunya bisa kembali reuni bersama Pusakata.



"Pastinya akan mengharukan ya. Soalnya saya pas soundcheck tadi pagi saja itu merasa terharu," tambah Aziz Kariko.