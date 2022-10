Penonton Synchronize Fest 2022 Minta Reuni Permanen, Begini Jawaban Payung Teduh dan Pusakata

ERA.id - Setelah berpisah di tahun 2017, Payung Teduh dan Pusakata akhirnya kembali reuni di panggung Synchronize Fest 2022. Reuni Payung Teduh dan Pusakata ini tentu saja dirindukan dan bahkan para penonton yang hadir meminta mereka tetap bersama ke depannya.



Mengenai kembali berkarier bersama ini, Pusakata ternyata sudah memiliki jawaban sendiri. Ia mengaku masih ingin memperbaiki pertemanannya dahulu dengan para personel Payung Teduh agar bisa berkarier bersama kembali.



"Saya mau memperbaiki silahturahmi dulu sama teman-teman, karena saya benci sama mereka. Saya mau cinta dulu, cinta lagi. Harus berantem dulu lah kalau mau jalan bareng," ujar Is Pusakata, di Gambir Expo Kemayoran, Sabtu (8/10/2022).



Is Pusakata belum bisa menjanjikan kapan itu terjadi, hanya menyerahkan pada waktu yang tepat untuk mereka bisa bersama kembali. Ia juga menjelaskan alasan bersedia kembali tampil bersama Payung Teduh di panggung Synchronize Fest 2022 ini.



"Kapan itu akan mulai, mudah-mudahan lebih cepat atau pada waktunya ya. Saya mulai tidak terlalu berencana ya. Tapi ini kenapa ketemu? Karena project dan saya ingin meredakan amarah-amarah saya terhadap tiga orang sahabat saya ini. Itu sih, baru bisa bikin karya lagi, harus ketemu dulu. Doakan saja," pungkas Is Pusakata.



Sementara itu, pada penampilan di Synchronize Fest 2022, Payung Teduh dan Is Pusakata menyanyikan lagu-lagu andalan, salah satunya "Akad". Tak hanya itu, mereka juga menyanyikan satu lagu baru yang berjudul "Datang".