Blink-182 Kembali Dalam Formasi Asli dan Rilis Lagu Baru 'Edging'

ERA.id - Blink-182 baru saja merilis lagu dan mengumumkan album baru, tur konser dunia, dan menyambut reuni Tom DeLonge. Saat ini Blink-182 telah kembali ke formasi asli bersama Travis Barker dan Mark Hoppus.

Melalui akun YouTube blink-182 (14/10), merilis lagu terbaru berjudul "Edging". Dilansir dari NME, lagu ini secara mengejutkan tidak berisi lelucon seks seperti biasanya. Justru menawarkan pandangan tentang bubarnya suatu hubungan. Lagu ini dibuka dengan nyanyian Tom DeLonge.

"I ain’t that cool, a little fucked in the head/ They’ll be hangin’ me quick when I’m back from the dead (Saya tidak sekeren itu, sedikit meracau di kepala/ Mereka akan menggantung saya ketika saya kembali dari kematian),” ucap Tom DeLonge.

Untuk video musik 'Edging', telah disutradarai oleh Cole Bennett. Rilis besok, 15 Oktober 2022.

Sebelumnya Blink-182 telah mengumumkan come back mereka, lewat TikTok.

Dalam video tersebut ada 3 orang mengenakan kostum kelinci. Kelinci pertama adalah Mark Hoppus memperkenalkan dirinya sebagai bassist. Travis Barker juga membuka kostumnya dan memperkenalkan diri sebagai drummer. Mengejutkannya kelinci ketiga adalah Tom Delonge.

Basiss dari Blink-182, Mark Hoppus, juga mengomentari dengan come back band bergenre pop punk ini.

"Ya, itu terjadi. Blink-182, tur dunia, musik baru, album baru. Tom kembali. Astaga, aku merasa seperti ada beban yang terangkat dari pundakku. Itu adalah beban untuk membawa rahasia itu begitu lama,’" ucap Hoppus, dari Billboard.