Dapat Sambutan Meriah Konser di Jakarta, Calum Scott: Aku Cinta Kamu!

ERA.id - Calum Scott sukses menghibur para penggemarnya di Indonesia lewat konsernya yang digelar di Bengkel Space SCBD, Jakarta, pada Selasa (25/10/2022). Pada konser ini, Calum menyanyikan lagu-lagu dari album terbarunya Bridges dan beberapa hits lainnya, yang mendapat sambutan begitu meriah dari penggemar.



Saat menunggu Calum Scott naik ke atas panggung, para penggemar dengan semangat meneriakkan namanya. Calum kemudian muncul di atas panggung dan menyanyikan lagu pembukanya yang berjudul "Rise", yang dilanjutkan dengan lagu "I'll Be There".



Kemudian Calum menyapa para penggemar dengan bahasa Indonesia. Ia pun mengucapkan selamat datang kepada para penggemar di rangkaian Bridges Asia Tour di Jakarta.



"Apa kabar Indonesia?" sapa Calum Scott.



"Selamat datang di Bridges Tour di Jakarta. Sangat senang bisa kembali di sini. Kami akan membuat kalian melompat, bersemangat, dan membuat kalian menangis," lanjut Calum dengan bahasa Inggris.



Penyanyi berusia 34 tahun itu melanjutkan nyanyiannya dengan membawakan "Cross Your Mind", "Last Tears", "Biblical", "Flaws", "The Way You Loved Me", "No Matter What", dan "Bridges".



Tak hanya itu, Calum juga sempat menyanyikan lagu milik Maroon 5 "This Love" dan mengajak penonton melompat bersama. Ia juga menyanyikan "Where Are You Now", "Run With Me", dan "If You Ever Change Your Mind".



Calum Scott pun menyanyikan beberapa lagu hitsnya, salah satunya "You Are The Reason". Ia menyebut bahwa lagu tersebut yang membuat kariernya melejit dan berterima kasih kepada para penggemar yang sudah mendukungnya.



"Terima kasih untuk kalian semua. Terima kasih atas dukungan yang kalian berikan selama ini. Kalian yang membuat mimpi ini menjadi nyata," tuturnya.



"Aku cinta kamu," tambah Calum dengan bahasa Indonesia.



Lebih lanjut, Calum menyanyikan lagu "Heaven" yang berduet dengan Lyodra Ginting. Kemudian ia menutup konsernya di Jakarta setelah menyanyikan 17 lagu, dan lagu terakhirnya adalah "Dancing On My Own".