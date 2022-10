Momen Calum Scott dan Lyodra Ginting Nyanyikan Lagu "Heaven" Secara Langsung

ERA.id - Calum Scott akhirnya menyanyikan lagu "Heaven" dengan rekan duetnya dari Indonesia, Lyodra Ginting secara langsung untuk pertama kalinya. Momen ini terjadi di konser Calum Scott Bridges Asia Tour 2022, yang diadakan di Bengkel Space SCBD, Jakarta, pada Selasa (25/1/2022).



Sebelum berduet, Calum sempat bercerita tentang pembuatan lagu tersebut, di mana ia berduet dengan tiga artis asal Asia. Untuk Indonesia, Calum sendiri memilih Lyodra Ginting menjadi teman duetnya menyanyikan lagu "Heaven".



Calum mengaku senang akhirnya bisa membawakan lagu tersebut secara langsung bersama Lyodra. Ia mengaku sebuah kehormatan untuk bisa mengajak Lyodra berbagi panggung dengannya.



"Aku bekerja sama dengan beberapa artis di Asia untuk menyanyikan lagu ini. Aku sudah ke dua negara lainnya artis yang menyanyikan lagu ini, dan di sini Indonesia aku memiliki artis untuk berbagi panggung untuk menyanyikan lagu selanjutnya. Semuanya, ini merupakan kehormatan untuk menyambut Lyodra," ujar Calum Scott.



Usai dipanggil, Lyodra pun naik ke atas panggung dan berpelukan singkat dengan Calum Scott. Lyodra sempat menyapa para penonton, hingga akhirnya ia dan Calum menyanyikan lagu "Heaven" dengan begitu indah.



"Hello" sapa Lyodra Ginting.



"Kami akan menyanyikan 'Heaven'," tambah Calum Scott.



Sementara itu, pada konsernya di Jakarta ini, Calum Scott sukses menyanyikan 17 lagu, mulai dari lagu di album terbarunya Bridges hingga beberapa lagu hitsnya yang lain. Adapun lagu yang dibawakan Calum Scott di antaranya "Biblical", "If You Ever Change Your Mind", "Flaws", "You Are The Reason", hingga "Dancing On My Own".