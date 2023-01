Pilih Fokus ke Keluarga dan Anak, Brendon Urie Nyatakan Panic! At the Disco Bubar

ERA.id - Penotolan grup musik Panic! At the Disco, Brendon Urie, membawa kabar mengejutkan bagi penggemar. Brendon menyatakan Panic! At the Disco resmi bubar.



Kabar mengejutkan ini disampaikan oleh Brendon Urie lewat serangkaian unggahan di media sosialnya. Dalam pernyataan itu, Brendon mengungkap penyebab grup musiknya bubar lantaran ia ingin fokus dengan keluarga dan anak-anak.



"Saya akan mengakhiri bagian hidup ini dan memfokuskan energi saya untuk keluarga. Tidak akan ada lagi Panic! at The Disco," tulis Brendon Urie.



Dalam keterangan tertulisnya, Brendon juga menyampaikan terima kasih kepada penggemar yang masih mendukung band tersebut selama hampir 20 tahun.



"Terima kasih atas dukungan luar biasa kalian selama bertahun-tahun dan saya tak menemukan kata-kata tepat untuk mengungkapkan betapa berartinya hal itu," ungkapnya.



"Entah kalian sudah bersama kami sejak awal atau baru saja, namun sungguh senang bisa berbagi panggung dan waktu dengan kalian. Saya menantikan untuk bertemu kalian semua di Eropa dan UK untuk terakhir kalinya," sambungnya.

Diketahui Brendon Urie merupakan satu-satunya personel asli band sejak kali pertama terbentuk pada 2004 silam hingga sekarang. Ia membentuk Panic! At the Disco bersama Ryan Ross, Spencer Smith, dan Brent Wilson.



Sejak terbentuk di tahun 2004, mereka merilis tujuh album, termasuk album I Write Sins Not Tragedies yang membuat nama mereka melambung.



Akan tetapi kesuksesan Panic! At the Disco tidak semulus dengan para personelnya. Wilson memutuskan keluar dari band dan diikuti Ryan Ross.



Brendon dan Smith yang masih bertahan pun memutuskan untuk merilis Vices & Virtues dan Too Weird to Live, Too Rare to Die!. Tetapi Smith akhirnya mengikuti jejak Wilson dan Ross untuk keluar di tahun 2015.



Lebih lanjut, Panic! At the Disco akan benar-benar bubar setelah mereka menyelesaikan rangkaian tur di Eropa pada Maret 2023.