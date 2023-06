Stephanie Poetri Rilis Astrologically Illogical Khusus Buat Pecinta Astrologi

ERA.id - Penyanyi sekaligus penulis lagu kelahiran Indonesia yang berbasis di Los Angeles, Stephanie Poetri, merilis karya terbaru berjudul "Astrologically Illogical". Stephanie mengungkap lagu itu diangkat dari pengalaman pribadinya.

Lahir pada tanggal 20 Mei, Stephanie Poetri memanfaatkan sifatnya sebagai seorang dengan zodiak Taurus untuk mendapatkan inspirasi, menulis lagu tentang hubungan yang menurutnya berhasil, meskipun tanda astrologi kedua belah pihak tidak sesuai.

“Saya terinspirasi oleh budaya yang memeriksa kecocokan romantis satu sama lain melalui astrologi. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, bahkan dengan mereka yang secara astrologi cocok dengan saya, rasanya tidak selalu akurat," kata Stephanie Poetri dalam siaran pers yang diterima ERA.

Dengan landasan tersebut, putri diva Indonessia, Titi DJ itu pun meluapkan kritiknya lewat lagu "Astrologicaly Illogical".

"Jadi lagu ini adalah kritik yang menyenangkan tentang bagaimana astrologi sepertinya tidak berhasil untuk saya," imbuhnya.

Selain itu, lagu ini juga menandai babak baru yang menarik dengan vokal yang kuat, kecakapan lirikal yang edgy, dan inspirasi indie-pop/indie-rock yang pas sebagai bagian dari DNA musikal Stephanie. Dengan single ini, Poetri memancarkan energi feminin yang berani ke dalam dunia pop-rock.

Stephanie Poetri selalu memiliki kemampuan luar biasa untuk menunjukkan orisinalitas dalam musiknya, karena kepekaannya yang kuat dalam menulis lagu dan keinginannya untuk berbagi pengalaman yang relevan dengan para penggemarnya.

Orisinalitas Poetri terasa pada hit viralnya di tahun 2019, "I Love You 3000", yang mencapai lebih dari 365 juta streams hingga saat ini, termasuk 156 juta views pada video DIY yang dibuatnya bersama saudara perempuannya untuk mengiringi lagu tersebut, serta versi remix “I Love You 3000 II” yang menampilkan Jackson Wang.

“Astrologically Illogical” menyusul perilisan lagu-lagu terbaru Stephanie, “No Explanations” (bersama Elephante dan ZHANG YANQI), dan “Breakfast in Bed” (bersama gnash). Stephanie menampilkan musik barunya dalam tur bersama Lyn Lapid musim panas ini, serta di Head in the Clouds Festival di Los Angeles, CA pada bulan Agustus.