Dimeriahkan Taeyang BIGBANG, LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 Siap Hadirkan Pengalaman Konser Berbeda

ERA.id - LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 akan menyajikan pengalaman menonton berbeda selama konser. Acara ini akan berlangsung pada 8-9 September 2023 di Lido Music & Art Center, Bogor.

LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 memiliki standar penyajian event musik internasional. Selain itu, LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 juga akan dipenuhi dengan aksi panggung bintang K-Pop dan Tanah Air.

Executive Chairman MNC, Hary Tanoesoedibjo sudah membocorkan persiapan LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 di akun Instagramnya. Ia mengatakan bahwa acara ini akan menyajikan pertunjukkan kolaborasi yang memukau.

"Get Ready for the New Experience! Bersiap untuk menikmati berbagai Festival musik dan seni di Outdoor Venue berkelas dunia, Lido Music & Arts Center yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City, Bogor," tulis Hary Tanoesoedibjo pada Rabu (6/9/2023).

"Lido Music & Arts Center (LMAC) akan resmi beroperasi dengan penyelenggaraan LMAC MUSIC FOR ALL FEST pada tanggal 8-9 September 2023, sebuah konser yang menampilkan artis lokal dan Internasional hasil kolaborasi dengan MNC Media & Entertainment," tambahnya.

LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 akan menghadirkan beberapa idol Korea Selatan, seperti Taeyang, The Rose, Secret Number, dan Apink. Selain mereka ada juga musisi ternama Indonesia seperti Gigi, Maliq & D'essentials, Fourtwnty, Weird Genius, Dipha Barus, Mahalini, dan Rizky Febian.