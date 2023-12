Konser Malam Tahun Baru 2024 di Jakarta dengan HTM Murah Meriah

ERA.id - Malam pergantian tahun di Ibukota selalu menjadi momen istimewa yang disambut dengan berbagai acara meriah. Menariknya terdapat beberapa konser malam tahun baru 2024 di Jakarta yang sayang untuk Anda lewatkan.

Jakarta selalu menjadi pusat perayaan yang dipenuhi dengan berbagai kegiatan menyenangkan untuk menyongsong tahun baru. Salah satu sorotan utama adalah konser musik yang diadakan di berbagai lokasi, menyuguhkan penampilan dari sejumlah penyanyi terkenal.

Konser-konser musik di jakarta selalu menjadi daya tarik tersendiri dan menawarkan pengalaman meriah dan menghibur bagi mereka yang merayakan malam tahun baru.

Berikut ini adalah daftar konser musik yang akan menyemarakkan malam pergantian tahun baru 2024, membawa semangat perayaan dan kegembiraan untuk menyambut awal tahun yang baru.

Konser Malam Tahun Baru 2024 di Jakarta

OneThereLand

Bagi Anda yang ingin merayakan malam pergantian tahun 2024 di Jakarta, coba ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII) karena akan ada OneThereLand yang diselenggarakan dengan beragam hiburan menarik.

Acara ini mencakup konser musik, pertunjukan stand up comedy, sesi podcast, dan berbagai tenant menarik di pasar kreatif. Menariknya, event ini tidak hanya berlangsung pada malam pergantian tahun saja, tetapi sudah dimulai sejak tanggal 21 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024.

Tiket untuk OneThereLand dijual seharga Rp30.000 untuk hari biasa dan Rp50.000 di akhir pekan, dan dapat dibeli secara online.

Konser OneThereLand (X)

Ancol Wonderfest

Ancol Wonderfest menghadirkan kegembiraan di Pantai Carnaval, Pantai Lagoon, dan Pantai Festival pada tanggal 31 Desember dan 1 Januari 2024. Berbagai acara menarik akan memeriahkan suasana, termasuk penampilan dari sejumlah artis ternama.

Berikut ini daftar musisi yang dilibatkan di antaranya The Changcuters, Rhoma Irama & Soneta, Jamila, Anna Zanet OM Tarlo feat Tasya Rosmala, Tony Q Rastafara, Roni Parulian Fakedopp, Serempet Gudall, No One Neil Smellsun, Chokids, dan Rasya.

Harga tiket masuk hanya berlaku untuk masuk ke Ancol, sehingga pengunjung dapat menikmati serangkaian konser dan hiburan lainnya dengan membayar tiket masuk ke Ancol.

New Year’s Eve Party – Back To High School di Summarecon

"New Year’s Eve Party – Back To High School" merupakan salah satu acara konser musik menyambut tahun baru 2024 yang diselenggarakan di La Piazza, Summarecon Mall Kelapa Gading.

Konser akan berlangsung pada 31 Desember 2023, menampilkan musisi-musisi terkenal dan pertunjukan kembang api yang spektakuler. Beberapa bintang tamu unggulan yang akan tampil meliputi Project Pop, HIVI!, dan DJ Dony. Harga tiket untuk menghadiri acara ini berkisar antara Rp75 ribu hingga Rp200 ribu.

Big Bang Festival

Big Bang Festival akan diselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, mulai tanggal 22 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024. Acara ini akan menampilkan sejumlah penampilan musik di antaranya Tulus, Dere (22 Desember), Hindia, Feast (23 Desember), Idgitaf, Nadin Amizah, Voxxes (24 Desember), Denny Caknan, Gado-Gado Reborn (25 Desember), Ndarboy Genk, Guyon Waton (26 Desember), Tipe-X (27 Desember), Fourtwnty, Oscar Lolang, White Chrous (28 Desember), D’Masiv, Reruntuh (29 Desember), The Changcuters, Feel Koplo (30 Desember).

Kemudian spesial malam pergantian tahun akan ada NDX Aka, Jono & Joni (31 Desember), serta Dewa 19 ft. Virzha & Ello, Drive, Stinky Reborn (1 Januari 2024).

Tiket untuk Big Bang Festival dapat dibeli dengan harga mulai dari Rp 30.000 hingga Rp 250.000. Jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati serangkaian konser yang memukau di salah satu acara terbesar di Jakarta ini.

