Malam Ini! Siap Seru-seruan Bareng Selebriti dan Trendsetter Paling Trending?

ERA.id - Di tengah pegerakan media sosial yang cepat, Gtv sebagai “home of entertainment” kembali memberi wadah apresiasi untuk para trendsetter dan influencer dengan meghadirkan malam penghargaan untuk top trendsetter di Indonesia “INDONESIAN TRENDING AWARDS”.

Penghargaan ini diharapkan bisa menjadi penyemangat untuk penikmat media sosial untuk berkreasi dan membuat trend baik di media sosial.

Malam penghargaan “INDONESIAN TRENDING AWARDS” akan digelar pada Kamis (21/12/2023). Disiarkan langsung dari studio RCTI+, studio tercanggih di Asia pada pukul 19.30 WIB, malam paling trending ini akan dipandu oleh Rian Ibram, Vega Darwanti, dan Aldi Taher.

Sederet penampilan dari selebriti papan atas juga mebuat malam INDONESIAN TRENDING AWARDS sayang untuk dilewatkan. Mulai dari trio perempuan cantik, Tri Vanita yang beranggotakan Novia Bachmid, Olivia Pardede, dan Mirabeth Sonia yang akan membawakan penampilan spektakuler. Ditambah lagi penampilan spesial dari Kangen Band dan Rony Parulian yang akan membuat malam penghargaan ini makin exciting!

Gak lupa juga ada sketsa lucu yang akan mengocok perut dari deretan komedian paling brilian seperti Rina Nose, Vicky Prasetyo, Hifdzi Khoir, Desy Ngapak, Ummi Quary, dan Dustin Tiffani. Makin trending dengan para langganan FYP yang akan meramaikan malam puncak INDONESIAN TRENDING AWARDS seperti Habib Ja’far, Eca Aura, Ambyar People, Abigail Manurung, Dr. Richard Lee, dan deretan artis lainnya juga siap meramaikan malam penghargaan paling trending tahun ini.

Selain memeriahkan malam puncak INDONESIAN TRENDING AWARDS, sederet selebriti dan trendsetter ini juga akan membacakan pemenang dari 8 kategori yang sebelumnya sudah diperebutkan, mulai dari kategori trending of the year, trending person of the year, trending jargon of the year, trending prankster of the year, trending social act of the year, trending dancer of the year, trending song of the year, dan trending movie of the year. Kira siapa ya yang akan memawa pulan trofi paling trending tahun ini?

Jangan lewatkan OBSESI AWARDS 2023, malam ini pukul 19.30 WIB! Kamu juga bisa saksikan ulang malam penghargaan INDONESIAN TRENDING AWARDS dan program-program terbaik GTV lainnya melalui aplikasi RCTI+ dan Vision+. Untuk kamu yang di Jabodetabek, kamu bisa saksikan tayangan digital GTV di kanal 28 UHF.

