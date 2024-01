Ravel Entertainment Umumkan Tur Perpisahan SUM 41 di Jakarta pada Maret 2024

ERA.id - Ravel Entertainment mengumumkan tur perpisahan Sum 41 akan digelar pada Maret mendatang. Band asal Kanada itu akan menyapa para Skumfuks (sebutan untuk penggemar SUM 41) di Indonesia sekaligus mengucapkan perpisahan pada tanggal 1 Maret 2024 di Uptown Park, Summarecon Mall Serpong.

Pada bulan Mei 2023 lalu, SUM 41 mengumumkan bahwa mereka bubar setelah 27 tahun berkarir dan akan melakukan tur perpisahan serta merilis album terakhirnya, Heaven :X: Hell.

Konser bertajuk “Tour of the Setting Sum” ini sekaligus menjadi bagian dari tur perpisahan dari Deryck Whibley (vokalis), Dave “Brownsound” Baksh (gitaris), Jason “Cone” McCaslin (bassis), Tom Thacker (gitaris), dan Frank Zummo (drummer).

SUM 41 menjadi salah satu band dari banyaknya kemunculan pop-punk awal tahun 2000-an. Video musik mereka juga tayang secara besar-besaran di saluran televisi musik MTV.

Lagu-lagu mereka juga sering digunakan dalam soundtrack film seperti American Pie 2 (2001) dan Spider-Man (2002). Album pertama SUM 41 berjudul All Killer No Filler yang dirilis pada tahun 2001 banyak mencapai kesuksesan dengan single pertamanya, "Fat Lip", yang mencapai nomor satu di tangga lagu Billboard Modern Rock Tracks dan tetap menjadi single band yang paling sukses hingga saat ini. Single album berikutnya "In Too Deep" dan "Motivation" juga mencapai kesuksesan yang serupa.

All Killer No Filler mendapatkan sertifikasi platinum di Amerika Serikat dan Inggris serta triple platinum di Kanada.

Pada tahun 2002, band ini merilis Does This Look Infected? yang juga sukses secara komersial dan kritis. Single "The Hell Song" dan "Still Waiting" keduanya menduduki peringkat tinggi di tangga lagu rock modern.

Pada tahun 2012, lagu mereka "Blood In My Eyes" dinominasikan untuk penampilan Hard Rock/Metal Terbaik di Grammy.

“Konser ini akan menjadi konser yang penuh kenangan manis bagi para Skumfuks di Indonesia karena ini adalah bagian dari tur perpisahan global SUM 41 dan juga menjadi terakhir kalinya bagi Deryck Whibley dan kawan-kawan menyapa penggemar di Indonesia sebelum mereka bubar," ujar Talenta Regina Kaban selaku Creative Director dari Ravel Entertainment.

“Selain itu juga bakalan ada IGNITE band punk hardcore asal California yang akan menjadi band pembuka dari penampilan SUM 41," lanjut Talenta.

SUM 41 dijadwalkan mengunjungi Jakarta pada tanggal 1 Maret 2024 di di Uptown Park, Summarecon Mall Serpong.

Untuk harga tiket hanya terdapat 2 kategori yaitu Cat 1 Rp858.000,- dan Cat 2 Rp658.000,- (belum termasuk pajak dan biaya layanan) yang akan mulai dijual tanggal 8 Januari 2024 pukul 10.00 WIB hanya di website resmi www.sum41jkt.com.

Sementara pengumuman terbaru dan informasi lebih lanjut akan terus diperbarui lewat laman media sosial @ravelentertainment.