Siap-Siap War Tiket, John Legend Segera Konser di Indonesia di Awal Oktober 2024

ERA.id - Musisi John Legend dikabarkan akan menggelar konser di Indonesia pada 6 Oktober 2024 mendatang. Konser yang bertajuk "An Evening With John Legend: A Night of Songs And Stories" itu akan digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat.

Promotor konser TGC sudah membagikan jadwal pembelian tiket konser John Legend. Penjualan dibagi menjadi dua, mulai dari presale pada 14 Juli dan general sale yang dijual pada 15 Juli di websiter johnlegendindonesia.com.

“Berita gembira! John Legend berangkat ke Indonesia pada 6 Oktober 2024. An Evening With John Legend: A Night of Songs And Stories,” tulis promotor di Instagram, pada Kamis (4/7/2024).

Tiket konser pelantun lagu “All of Me” ini terdiri dari tujuh kategori dengan harga dimulai dari Rp1,7 juta hingga Rp5,5 juta. Terdapat juga kategori tiket Super VVIP, yang diperuntukkan bagi pemesanan khusus.

Sementara itu, "An Evening With John Legend: A Night of Songs And Stories" merupakan konser tunggal pertama John Legend di Indonesia. Ia sebelumnya sudah pernah tampil di Indonesia, tetapi bukan konser tunggal, melainkan jadi salah satu penampil di Java Jazz Festival 2010.

Tak hanya itu, An Evening With John Legend: A Night of Songs And Stories juga menjadi tur konser besar pertama John Legend pasca pandemi. Terakhir ia mengadakan tur bertajuk Bigger Love Tour hanya di Amerika Serikat pada 2021.