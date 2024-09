Maroon 5 Bakal Konser ke Indonesia 1 Februari 2025, Siap-Siap War Tiket!

ERA.id - Bagi para penggemar grup band Maroon 5 di Indonesia nampaknya harus siap-siap berburu tiket atau nge-war. Sebab, Maroon akan tampil kembali dalam tur Asia pada 1 Februari 2024.

Dari keterangan resmi yang diterima ERA, Live Nation, TEM Presents, dan PK Entertainment dengan bangga mengumumkan bahwa Maroon 5 akan memulai tur Asia headline mereka di Jakarta, Indonesia pada 1 Februari 2025, di Jakarta International Stadium.

Tur ini akan dimulai di Manila, diikuti oleh Bangkok, Tokyo, Kuala Lumpur, dan Kaohsiung pada bulan Februari sebagai bagian dari Maroon 5 Asia 2025.

Maroon 5 telah mencapai kesuksesan ini dengan gaya mereka yang khas dan mudah dikenali. Kombinasi penulisan lagu yang kuat, lirik yang langsung, kecerdasan, dan kreativitas yang berpetualang telah menandai hibrida rock dan pop mereka sejak awal.

Berasal dari City of Angels dengan gaya ini, grup ini melesat ke dunia internasional dengan debut mereka, Songs About Jane, yang meraih GRAMMY® pertama mereka untuk "Best New Artist" pada tahun 2005.

Tiket Maroon 5 Asia Tour 2025 di Jakarta tersedia mulai dari Rp1.450.000,- hingga Rp6.000.000,- melalui Maroon5injakarta.com. Penjualan tiket dibagi menjadi beberapa tahap:

- Presale Artis: Selasa, 24 September 2024 pukul 10.00 WIB - 23.59 WIB

Tiket Presale Artis tersedia secara eksklusif untuk anggota klub penggemar Maroon 5 S.I.N. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.maroon5sin.com/subscribe.

- Presale Mandiri: Rabu, 25 September 2024 pukul 10.00 WIB - Kamis, 26 September 2024 pukul 23.59 WIB

- Penjualan Umum: Jumat, 27 September 2024 pukul 10.00 WIB

Pada tahun 2018, album mereka Red Pill Blues menampilkan single "Girls Like You" [feat. Cardi B] yang menduduki puncak tangga lagu dan kini bersertifikat Diamond di AS. Lagu ini meraih posisi #1 di Top 40, #1 di Adult Pop, dan #1 di Billboard Hot 100.

Video musik yang disutradarai oleh David Dobkin ini menjadi "video yang paling banyak ditonton di VEVO pada tahun 2018."

Memanfaatkan momentum ini ke era Maroon 5 yang baru, album 2021 mereka, JORDI (dinamai untuk mengenang mendiang manajer mereka), meraih Gold langsung setelah dirilis dan menandai debut Top 10 ketujuh mereka secara berturut-turut di Billboard Top 200.

Album ini menampilkan lagu "Memories" yang meraih 6x Platinum, menjadi "Top 5 Kesepuluh di Billboard Hot 100" dan "Top 10 Kelima Belas di Billboard Hot 100"; menandai Top 10 ke-12 Maroon 5 dalam dekade terakhir, termasuk setidaknya satu lagu yang masuk ke top 10 setiap tahun sejak 2011.

Pada tahun 2023, band ini merilis single "Middle Ground" dengan versi remix yang menampilkan artis Country Mickey Guyton. Dengan terus melihat ke depan dan menantang diri mereka sendiri serta budaya pop di setiap kesempatan, Maroon 5 terus mendefinisikan ulang band Amerika modern.

Jadwal tur terbaru selengkapnya di bawah ini.

Maroon 5 - ASIA TOUR 2025

- Rabu, 29 Januari – Manila – SM MALL OF ASIA ARENA, MANILA

- Sabtu, 1 Februari – Jakarta International Stadium

- Senin, 3 Februari – Bangkok – Impact Arena

- Kamis, 6,8,9 Februari – Tokyo – Tokyo Dome

- Rabu, 12 Februari – Kuala Lumpur – National Hockey Stadium

- Jumat, 14 Februari – Kaohsiung – Kaohsiung National Stadium.