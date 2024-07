Lagu Baru Stray Kids Bakal Jadi OST Film Marvel "Deadpool & Wolverine"

ERA.id - Lagu teranyar grup idol asal Korea Selatan, Stray Kids, dijadikan sebagai sebagai salah satu original soundtrack atau OST film Marvel "Deadpool & Wolverine".

Daftar OST film "Deadpool & Wolverine" yang disampaikan oleh Marvel Studios mencakup lagu baru Stray Kids yang berjudul "Slash".

Selain itu, ada lagu "Bye Bye Bye" dari *NSYNC, "Angel of the Morning" dari Merrilee Rush & the Turnabouts, "Glamorous" dari Fergie, "Iris" dari The Goo Goo Dolls, "I'm With You" dari Avril Lavigne, "Good Riddance" dari Green Day, hingga "You're All I Need to Get By" dari Aretha Franklin dalam daftar OST film itu.

Dua anggota Stray Kids, Bangchan dan Felix, juga sudah bertemu langsung dengan Ryan Reynolds dan Hugh Jackman dalam acara konferensi pers film "Deadpool & Wolverine" di Korea Selatan.

Pertemuan anggota Stray Kids dengan Ryan Reynolds ditunggu-tunggu oleh penggemar setelah interaksi daring mereka, yang bermula ketika pertunjukan Stray Kids dalam "Kingdom: Legendary War" yang terinspirasi film "Deadpool" menarik perhatian sang aktor pada 2021.

Film "Deadpool & Wolverine" dijadwalkan tayang di bioskop mulai 26 Juli 2024. OST film tersebut akan rilis pada 24 Juli 2024.