Belum Lama Dirilis, Film Deadpool & Wolverine Sukses Meraup Cuan Rp15,69 Triliun

ERA.id - Film Marvel Cinematic Universe (MCU) terbaru "Deadpool & Wolverine" sukses mengumpulkan total pendapatan dari penayangan di bioskop sebesar 1 miliar dolar AS atau setara dengan Rp15,69 triliun.

Film Deadpool & Wolverine mengumpulkan pendapatan sebesar 494,3 juta dolar AS di bioskop Amerika Utara dan 535,1 juta dolar AS di bioskop internasional.

Jika diakumulasikan, film yang dibintangi Ryan Reynolds dan Hugh Jackman ini menerima keuntungan 1,029 miliar dolar AS.

Deadpool & Wolverine menjadi film kedua Disney yang berhasil menembus angka 1 milyar dolar AS. Sebelumnya, film animasi dari Disney's Pixar bertajuk "Inside Out 2" telah meraih pencapaian yang sama dengan berhasil mengumpulkan 1,558 miliar dolar AS.

Dengan angka pendapatan tersebut, Deadpool & Wolverine sebentar lagi akan menyusul "Joker" yang menduduki tahta sebagai film R-rated terlaris sepanjang masa.

Deadpool & Wolverine menjadi film Disney ke-31 dan film MCU ke-11 yang melampaui angka 1 miliar dolar AS di box office.

Pencapaian ini disebut sangat signifikan bagi MCU, yang baru-baru ini menghadapi tantangan dengan beberapa rilisan, seperti "Eternals," "Ant-Man and the Wasp: Quantumania," dan "The Marvels."

Di sisi lain, masih ada beberapa film MCU yang rilis pasca-pandemi hampir mencapai angka pendapatan 1 miliar dolar AS di antaranya "Doctor Strange and the Multiverse of Madness" (956 juta dolar AS), "Black Panther: Wakanda Forever" (859 juta dolar AS), dan "Guardians of the Galaxy Vol. 3" (846 juta dolar AS).

"Deadpool & Wolverine" menjadi film MCU kedua yang melampaui tonggak ini setelah "Avengers: Endgame" pada tahun 2019.

Disutradarai oleh Shawn Levy, Deadpool & Wolverine merupakan film MCU pertama yang menampilkan karakter-karakter yang sebelumnya dimiliki oleh 20th Century Fox.

Film ini menghadirkan sejumlah pahlawan super dari film-film Fox seperti Jennifer Garner sebagai Elektra, Chris Evans sebagai Human Torch dari Fantastic Four, dan Wesley Snipes sebagai Blade. (Ant)