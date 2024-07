Video musik What is Love? dari TWICE Tembus 800 Juta Penonton

ERA.id - Video musik lagu hits 2018 dari grup girl K-pop TWICE, "What is Love?" kini sudah melampaui 800 juta tampilan pada YouTube.

Menurut agensinya JYP Entertainment, hal itu menjadi pencapaian pertama video musik TWICE yang mencapai angka tersebut.

Dikutip dari Yonhap, Selasa (30/7), JYP Entertainment menyebut kalau video tersebut mengukir tonggak sejarah sekitar pukul 4:30 pagi pada hari Senin waktu setempat.

"What is Love?" sendiri merupakan single utama dari EP kelima grup dengan nama yang sama yang dirilis pada April 2018. Lagu itu ditulis dan dikomposisikan oleh pendiri dan produser utama JYP, Park Jin-young, lagu ini menampilkan daya tarik manis dan energi cerah dari grup yang terdiri dari sembilan anggota tersebut.

Sampai dengan saat ini, TWICE memiliki 24 video musik dari lagu-lagunya yang telah mencapai lebih dari 100 juta tampilan di YouTube, termasuk "What is Love?" dan "Likey".