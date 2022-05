Grup Musik D'masiv Tampil di Java Jazz, Vakolis Rian: Lagu Ini Sudah Menemani Kalian di Masa-Masa Alay

ERA.id - Grup musik D'masiv tampil sukses di BNI International Java Jazz Festival 2022 pada helatan hari keduanya, Sabtu (28/5) malam.

"Saya yakin lagu-lagu ini sudah menemani kalian di masa-masa alay kalian," kata sang vokalis, Rian, di sela penampilannya.

Band yang mencapai puncak popularitasnya di jelang akhir tahun 2000-an tersebut membawakan sejumlah lagunya seperti "Natural", lau "Sinema" yang lagu aslinya dinyanyikan bersama Fiersa Besari.

Ada pula kejutan manis yang dibawakan D'masiv untuk menghibur puluhan bahkan ratusan penonton yang memadati panggung luar Java Jazz 2022 malam itu.

Vokalis Geisha yaitu Regina Poetiray dan penyanyi Rayen Pono juga ikut bernyanyi di atas panggung membawakan mashup lagu "Sahabat Jadi Kekasih" dan "Can We Talk".

D'masiv kemudian membawa penonton mengarungi waktu melalui lagu-lagu populer lainnya seperti "Merindukanmu" yang disuguhkan dengan aransemen jazz.

Diikuti dengan "Jangan Menyerah" yang ditemani oleh kilauan flashlight dari ponsel penonton, membuat suasana menjadi kian syahdu. Ditambah dengan alunan saksofon yang begitu romantis.

Jazz sendiri bukan hal yang asing bagi D'masiv. Di awal tahun 2010-an, D'masiv Jazz Project merupakan salah satu proyek musik dari band tersebut dan menjadi warna baru dari grup.

Sementara itu, D'masiv memberikan penampilan pamungkas mereka melalui "Semakin" dan "Cinta Ini Membunuhku".

Penonton dengan antusias ikut menemani Rian untuk bernyanyi bersama.

Sementara itu, hari kedua Java Jazz Festival 2022 juga diramaikan oleh kolaborasi spesial antara Ahmad Dhani dan Ron King Big Band, hingga Candra Darusman bersama DIRA, Natasya Elvira, Sandhy Sondoro dan Rifan Kalbuadi.

The Soulful, Jaz, Afgan, Rizky Febian, Aryo Adhianto, Humania, Danilla, Teddy Adhitya, Tohpati, Batavia Collective feat. Kuba Skowronski dan Kamga, Juicy Luicy, Daniel Dyonisius, Agis Kania, Rhythm & Groove All Starm dab Soulfood.

Sementara, penampil mancanegara di hari ini adalah Shelea with Michael Paulo, Lindsey Webster, Tony Monaco, Alex Porat, Kurt Elling "Superblue", Scheerie & Susaye Formerly of the Supremes, dan Nicola Conte Spiritual Galaxy.

