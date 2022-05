Momen Ahmad Dhani Salah Lirik di Panggung BNI Java Jazz 2022: Kepala Saya Agak Puyeng..

ERA.id - Panggung BNI Java Jazz Festival 2022 menampilkan musisi Ahmad Dhani di Hall D2 JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Sabtu (28/5/2022).

Walau sempat sedikit salah lirik, Ahmad Dhani tetap disambut meriah oleh penggemarnya di Java Jazz Festival 2022.

Kesalahan lirik terjadi ketika Dhani melantunkan lirik dalam lagu “Arjuna”. Lirik yang seharusnya ‘Wahai wanita, cintailah aku’ dilantunkan oleh Dhani menjadi ‘Wahai wanita, yang mencari cinta’.

“Kalau ada salah-salah sedikit, mohon maaf, ya. Soalnya kemarin di Surabaya itu tur pertama kali Dewa 19. Kemarin juga kami mainnya salah-salah mulu, 30 lagu. Kemarin itu, kemarin malam,” kata Dhani setelah menyelesaikan lagu “Sudah”.

“Hari ini (Sabtu) hafalin lagu-lagu baru. Besok (Minggu) saya ke Malaysia nyanyi nasyid. Jadi kepala saya agak puyeng dalam beberapa malam ini. Jadi kalau ada salah-salah dikit mohon maklumi, ya,” sambung Dhani yang disambut tepuk tangan dari penonton.

Dhani diiringi gubahan musik Ron King Big Band selama penampilannya di atas panggung. Rong King sendiri telah beberapa kali menjadi penampil di Java Jazz. Pada Jumat (27/5), grup musik bentukannya, Ron King Horn Section, mengiringi Adikara Fardy. Kemudian pada Minggu, Ron King Big Band juga akan tampil di Hall C1.

Dhani mengatakan ketika dirinya pertama kali bertemu dengan Ron King Big Band, mereka baru latihan bersama secara langsung dalam satu kali.

“Mereka dari Amerika, saya dari Surabaya,” ujarnya, seperti dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan kepada penonton bahwa Ron King Big Band telah terbiasa membaca akor (chord) tanpa mendengar lagu aslinya. Ketika penyanyi melakukan sedikit kesalahan, grup musik itu pun akan langsung menyesuaikan.

“Kalau ini aku salah (lagi), buyar semua ini. Mereka (Ron King Big Band) baca saja apa yang ada di dalam partitur mereka, mereka sudah mengerti lagunya. Ya, kan, Ron, ya?” kata Dhani yang kembali disambut tepuk tangan dari penonton.

Selain “Arjuna” dan “Sudah”, malam itu Dhani membawakan lagu-lagu Dewa 19 lainnya seperti “Kasidah Cinta”, “Aku Cinta Kau dan Dia”, dan “Separuh Nafas”. Ada pula lagu dari Triad–band bentukan Dhani–berjudul “Madu Tiga”. Dhani juga membawakan lagu-lagu bukan ciptaannya, salah satunya “I Get a Kick Out of You” dari Frank Sinatra.

