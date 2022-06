Jessi Siap Guncang Panggung KV Fest Agustus Mendatang

ERA.id - Rapper asal Korea Selatan Jessi akan tampil mengguncang panggung KV Fest 2022 pada Agustus mendatang. Jessi menjadi penampil baru yang diumumkan oleh pihak penyelenggara, Kamis (9/6/2022).



Gelaran KV Fest 2022 ini akan diadakan pada 8 Agustus 2022 di Istora Senayan, Jakarta. Nama B.I dan Jessi pun menjadi dua musisi Korea Selatan yang akan tampil dalam acara tersebut.



"Live, camera, action! Let’s zoom in to our one and only Queen of K-Rapper who is breakthrough with keeping it real and authentic!Groove up to the industry’s game changer, give it up for @jessicah_o. SHE WILL BE JOINING TO SAUCE UP KV FEST 2022 STAGE," tulis akun @kultvizion, Kamis (9/6/2022).







Dari berbagai kategori tiket yang tersedia, harga termurah diberikan untuk kategori Tribune 4 dengan harga Rp1,2 juta, Tribune 3 seharga Rp1,85 juta, Tribune 2 Rp2 juta, Tribune 1 seharga Rp2,4 juta. Diketahui tiket untuk kategori Tibune 1 sudah terjual habis.



Sementara untuk tiket kategori Fesival A dan Festival B dibanderol dengan harga berbeda. Untuk Festival A penggemar bisa mendapatkan tiket dengan harga Rp2,25 juta sedangkan untuk Festival B seharga Rp1,5 juta.



Nantinya seluruh pembelian tiket festival akan mendapatkan nomor antrean untuk memasuki area vanue. Tentu saja bagi pemegang tiket yang melakukan pembelian di tahap awal akan mendapat nomor antrean lebih awal untuk memasuki vanue.



Jessi sendiri merupakan seorang rapper keturunan Korea Selatan yang lahir dan besar di Amerika Serikat. Ia memutuskan pindah dan menjalani kariernya di Korea Selatan saat berusia 15 tahun.



Pada tahun 2005, ia berhasil debut dengan bergabung bersama beberapa grup hip-hop seperti Uptown dan Lucky J. Selain itu, ia juga bersolo karier dibawah naungan YMC Entertainment. Tetapi di tahun 2019 ia memutuskan untuk keluar dari labelnya dan bergabung dengan label musik milik PSY, P Nation.



Sejak bergabung dengan P Nation, karier Jessi pun kian cemerlang dan mencuri perhatian dunia. Lewat P Nation Jessi melahirkan sejumlah karya hit mulai dari "Nunu Nana", "Don't Touch Me", hingga karya terbarunya berjudul "Zoom".

