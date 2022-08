Jokowi Tertawa Tanggapi Beri Restu Prabowo dan Ganjar di Pilpres 2024: Masa Saya Musti Bilang Jangan..

ERA.id - Presiden Joko Widodo hanya tertawa menanggapi kabar dirinya memberi restu kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prabowo untuk mencalonkan diri di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.



Hal itu disampaikan usai menggelar pertemuan dengan pimpinan lembaga negara, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (12/8/2022).



"He he he he... Istilahnya, karena menyampaikan kepada saya, masa saya musti bilang jangan, ndak. Kan enggak gitu. Ya silahkan," kata Jokowi seperti dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (12/8/2022).