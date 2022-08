Ini Daftar 24 Personel Polri yang Dimutasi ke Yanma Polri karena Kasus Brigadir J: Dari Kombes Budhi-Bharada E

ERA.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi ke-24 personelnya. Mereka semua dimutasi ke Yanma Polri karena melakukan obstruction of justice dari kasus pembunuhan Brigadir Yoshua (Brigadir J).



Mutasi ini tertuang dalam surat telegram bernomor ST/1751/ VIII/ KEP./2022. Dari ke-24 personel Polri yang dimutasi ini, salah satunya adalah Kapolres Metro Jakarta Selatan nonaktif Kombes Budhi Herdi.



"(Telegram rahasia) nomor ST/1751/VIII/KEP./2022 tanggal 22 Agustus 2022 ditandatangani oleh As SDM Atas Nama Kapolri," demikian bunyi TR tersebut, Selasa (23/8/2022).



Selain Kombes Budhi, Bharada Richard Eliezer (Bharada E) dan Bripka Ricky Rizal (Bripka RR) juga dimutasi ke Yanma Polri. Tak hanya itu, Wadirkrimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian juga dimutasi.



Berikut daftar lengkap 24 personel Polri yang dimutasi ke Yanma Polri.



1. Kombes Murbani Budi Pitono, Kabag Renmin Divpropam Dimutasikan Sebagai Pamen Yanma Polri



2. Kombes Susanto, Kabag Gakkum Roprovost Divpropam Dimutasikan Sebagai Pamen Yanma Polri



3. Kombes Leonardo David Simatupang, Pemeriksa Utama Propam Polri Dimutasikan Sebagai Pamen Yanma



4. Kombes Budhi Herdi Susianto, Kapolres Metro Jakarta Selatan Dimutasi Sebagai Yanma Polri



5. AKBP Ari Cahya, Kanit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri Dimutasi Sebagai Yanma Polri



6. AKBP Handik Zusen Kasubdit III Ditreskrimum Polda Metro Jaya Dimutasi Sebagai Yanma Polri



7. AKBP Jerry Raymond Siagian Wadirkrimum Polda Metro Jaya Dimutasi Sebagai Yanma Polri



8. AKBP H. Pujiyarto Kasubdit V Ditreskrimum Polda Metro Jaya Dimutasi Sebagai Yanma Polri



9. AKBP Raindra Ramadhan Syah Kasubdit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya Dimutasi Sebagai Yanma Polri



10. Kompol Abdul Rahim Kanit II Subdit IV Ditreskrimum Polda Metro Jaya Dimutasi Sebagai Yanma Polri



11. Kompol Dermawan Kristianus Zendrato Kanit V Subdit I Ditreskrimum Polda Metro Jaya Dimutasi Sebagai Yanma Polri



12. AKP Bhayu Vhishesha Kanit II Subdit I Ditreskrimum Polda Metro Jaya Dimutasi Sebagai Pama Yanma Polri



13. AKP Irfan Widyanto Kasubnit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri Dimutasi Sebagai Pama Yanma Polri



14. AKP Idham Fadilah Panit II Unit III Den A Ropaminal Divpropram Polri Dimutasi Sebagai Pama Yanma Polri



15. AKP Dyah Chandrawati Paur Subbagsumda Bagrenmin Divpropam Polri Dimutasi Sebagai Pama Yanma Polri



16. Iptu Hardista Pramana Tampubolon Panit I Unit 1 Den A Ropaminal Divpropam Polri Dimutasi Sebagai Yanma Polri



17. Iptu Januar Arifin Pamin Den A Ropaminal Divpropam Polri Dimutasi Sebagai Yanma Polri



18. Ipda Arsyad Daiva Gunawan Kasubnit I Unit I Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Dimutasi Sebagai Yanma Polri



19. Bripka Ricky Rizal Wibowo BA Satlantas Polres Brebes Polda Jawa Tengah Dimutasi Sebagai BA Yanma Polri



20. Brigpol Frillyan Fitri Rosadi BA Roprovos Divpropam Polri Dimutasi Sebagai BA Yanma Polri



21. Briptu Firman Dwi Ariyanto Banum Urtu Roprovos Divpropam Polri Dimutasi Sebagai BA Yanma Polri



22. Briptu Sigid Mukti Hanggono Banit Den A Ropaminal Divpopam Polri Dimutasi Sebagai BA Yanma Polri



23. Bharada Sadam Ton 3 KI Markas Yon D Resimen I Paspelopor Korbrimbob Polri Dimutasi Sebagai TA Yanma Polri



24. Bharada Richard Eliezer Pudhihang Lumiu Anggota Ton 2 KI 1 Yon C Resimen I Paspelopor Korbrimob Polri Dimutasi Sebagai TA Yanma Polri



Sebelumnya, Mabes Polri melakukan mutasi ke jajarannya. Ada 24 personel Polri yang dimutasi.



Dalam keterangan yang diberikan Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, mutasi ini tertuang dalam telegram rahasia bernomor ST/1751/ VIII/ KEP./2022. Namun, dia tak merinci siapa saja personel Polri yang dimutasi ini.



Adapun ke-24 personel yang dimutasi berasal dari:



1. Divpropam = 10 personel



2. Bareskrim = 2 personel



3. Korbrimob BKO Propam = 2 personel



4. Polda Metro / Polres Jaksel = 9 personel



5. Polda Jateng BKO Propam = 1 personel



Dedi lalu menerangkan mutasi ke-24 personel Polri ini terkait obstruction of justice (menghalang-halangi penyidikan) dari kasus pembunuhan Brigadir Yoshua (Brigadir J).



"Ya betul (mutasi ini karena kasus Brigadir J dan) semua itu hasil rekomendasi itsus (inspektorat khusus)," kata Dedi.



Dia menambahkan ke-24 personel Polri ini dipindahkan ke bagian Pelayanan Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Yanma Polri).



"(Ke-24 personel Polri ini dipindahkan seluruhnya) ke Yanma Polri," kata Dedi.