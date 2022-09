Beda dengan Joe Biden, Jokowi Pastikan COVID-19 di Indonesia Belum Berakhir: Tak Usah Tergesa-gesa

ERA.id - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia harus tetap bersikap hati-hati dan waspada terhadap pandemi COVID-19 yang belum berakhir.



Hal ini menanggapi pernyataan Presiden AS Joe Biden yang menyebut pandemi COVID-19 di negaranya telah berakhir.



Menurutnya, Indonesia tidak perlu tergesa-gesa menyatakan pandemi COVID-19 telah berakhir.



"Kalau untuk Indonesia, saya kira kita harus hati-hati, tetap harus waspada, tidak usah harus tergesa-gesa, tidak usah harus segera menyatakan bahwa pandemi itu sudah selesai," ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya menanggapi pertanyaan awak media di Gerbang Tol Gabus, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pada Selasa (20/9/2022).



Lebih jauh, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pandemi COVID-19 terjadi di seluruh negara di dunia. Oleh karena itu, yang bisa memberikan pernyataan bahwa pandemi itu sudah usai adalah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).



"Ya pandemi ini kan terjadi di seluruh negara di dunia dan yang bisa memberikan statement menyatakan pandemi itu selesai adalah WHO," imbuhnya.



Kepala Negara juga menegaskan bahwa sikap waspada dan penuh kehati-hatian merupakan sikap yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi pandemi. Apalagi mengingat masih ada beberapa negara yang saat ini justru kasus Covid-nya kembali meningkat.



"Saya kira hati-hati. Ada di satu, dua negara yang sekarang ini juga Covidnya mulai bangkit naik, hati-hati. Kehati-hatian itu yang sangat kita perlukan," tandasnya.