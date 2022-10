Tak Ada Petahana yang Lolos, Ini 9 Calon Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 yang Lolos Fit and Proper Test Komsii III

ERA.id - Komisi III DPR RI telah rampung menggelar uji kelayakan dan kepatutuan atau fit and proper test terhadap 14 calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2022-2027.



Dari 14 nama tersebut, telah dipilih sembilan nama.



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan, pengambilan keputusan itu dilakukan di ruang rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2022).



"Benar (sudah dipilih sembilan calon anggota Komnas HAM)," kata Adies kepada wartawan, Senin (3/10).



Setelah dipilih oleh Komisi III DPR RI, sembilan nama tersebut akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (4/10) besok.



Dari sembilan nama yang terpiliha, tidak ada petahana anggota Komnas HAM yang lolos fit and propter test. Adapun petahana tersebut adalah Beka Ulung Hapsara dan Amaruddin.



Adapun Komisi III DPR RI memilih Atnike Nova Sigiro sebagai calon ketua Komnas HAM periode 2022-2027.



Berikut calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027:



1. Abdul Haris Semendawai



2. Anis Hidayah



3. Atnike Nova Sigiro (Ketua)



4. Hari Kurniawan



5. Prabianto Mukti Wibowo



6. Pramono Ubaid Tanthowi



7. Putu Elvina



8. Saurlin P Siagian



9. Uli Parulian Sihombing



Untuk diketahui, Komisi III DPR RI menggelar fit and proper test terhadap 14 calon anggota Komnas HAM pada Jumat (30/9).