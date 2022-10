Rupiah Pagi Ini Semakin Melemah, Kini Tembus Rp15.575

ERA.id - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi melemah 77 poin atau 0,5 persen ke posisi Rp15.575 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.498 per dolar AS.



Dikutip dari Antara, sebelumnya pada Rabu sore, rupiah melemah seiring pelaku pasar yang menantikan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia.



Rupiah ditutup melemah 34 poin atau 0,22 persen ke posisi Rp15.498 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.464 per dolar AS.



"Pelaku pasar masih menunggu hasil RDG Bank Indonesia apakah ada perubahan nilai suku bunga," kata analis Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Revandra Aritama saat dihubungi di Jakarta, Rabu (19/10/2022).



RDG BI pada 21-22 September 2022 lalu memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan alias BI-7 Days Reverse Repo Rate (BI7DDR) sebesar 50 bps dari 3,75 persen menjadi 4,25 persen.



Bank sentral juga meningkatkan suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility masing-masing sebesar 50 bps dari tiga persen menjadi 3,5 persen dan 4,5 persen menjadi lima persen.



Dari eksternal, lanjut Revandra, dolar AS mulai agak kalem menyusul laporan inflasi AS yang lebih rendah dari sebelumnya sehingga sentimen kenaikan suku bunga mulai mereda.