Viral Mesin Pesawat Lion Air Terbakar Usai Take Off dari Bandara Soetta, Ini Penjelasan Polisi

ERA.id - Viral Pesawat Lion Air rute Jakarta-Palembang mengalami kebakaran mesin sesaat setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten.

Dari narasi yang beredar, pesawat Lion Air ini mengalami ledakan di mesin kiri ketika mengudara. Karena mengalami gangguan mesin, pesawat kembali landing ke Bandara Soekarno-Hatta.

Foto pesawat Lion Air mengalami kebakaran mesin ini beredar di media sosial.

Dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan membenarkan kejadian itu.

"Intinya ada pesawat tujuan Palembang take off (pukul) 17.13 WIB mengalami kendala teknis dan return to base ke Bandara Soetta," kata Zulpan kepada wartawan, Rabu (26/10/2022).

Zulpan tak merinci kejadian tersebut. Dia hanya mengatakan penumpang di pesawat itu ditransitkan.

"Setelah penumpang ditransitkan dan pesawat pengganti siap, tadi sudah take off kembali 19.40 WIB," ucap Zulpan