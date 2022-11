Pertamina Lakukan Penyesuaian Harga BBM Hari Ini, Cek Daftar Lengkapnya

ERA.id - Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum pada Selasa (1/11/2022). Jenis BBM yang mengalami penyesuaian yakni Pertamax Turbo dan Dexlite dan Pertamina Dex. Pertamax Turbo di Jawa Bali mengalami penurunan harga dari sebelumnya Rp14.950 per liter menjadi Rp14.300.



Penyesuaian harga tersebut berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.



Berikut harga BBM yang mengalami penyesuaian harga dikutip dari situs PT Pertamina: