Akan ke Medan Ketemu Relawan, Ini Agenda Anies Baswedan

ERA.id - Anies Baswedan direncanakan datang ke Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) pada Jumat (4/11/2022) mendatang.



Di Medan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan menghadiri sejumlah kegiatan termasuk deklarasi calon presiden (capres) dan bertemu dengan para relawan.



Kedatangan Anies Baswedan ke Medan sendiri diketahui merupakan rangkaian kegiatan dari DPW Partai NasDem. Mantan Mendikbud itu akan menghadiri Silaturahmi Akbar Anies Baswedan yang berlangsung di Istana Maimun.



Di sana, para relawan yang hadir tidak hanya dari Kota Medan melainkan juga dari berbagai daerah kabupaten/kota di Sumut. Di antaranya Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Padang Sidempuan, Kota Tanjungbalai.



Tercatat ada 50 ribu orang relawan yang akan hadir dalam Silaturahmi Akbar Anies Baswedan di Istana Maimun tersebut. Namun mengingat keterbatasan tempat, hanya 20 ribu relawan yang hadir dalam acara tersebut untuk menyesuaikan kapasitas.



Mereka yang hadir terdiri dari relawan, kader dan masyarakat. Saat ini ada 96 kelompok atau simpul terdapat di Sumut yang secara sukarela siap memenangkan Anies Baswedan sebagai capres pada pilpres 2024.



Salah satunya Anies akan disambut para relawan yang mengatasnamakan Sukarelawan Go Anies Sumut. Koordinator Daerah (Korda) Go Anies Sumut, Ali Akbar Piliang menyatakan pihaknya sangat antusias untuk menyambut kedatangan Anies ke Medan.



Ali menyebut lawatan Anies ke Kota Medan berjuluk Tanah Deli. Pihaknya meyakini momentum kedatangan Anies akan memberi motivasi bagi para relawan.



"Meski kedatangan Pak Anies Baswedan sebagai undangan Partai Nasdem, tapi kami sebagai sukarelawan Go Anies Sumut ikut antusias dan bersiap menyambut kehadirannya di Medan," kata Ali, Rabu (2/11/2022).



Bahkan, Ali menyebut pihaknya akan turut memfasilitasi masyarakat Sumut jika ingin menghadiri deklarasi Anies Baswedan sebagai capres di Istana Maimun. "Kami mengajak dan memfasilitasi masyarakat untuk hadir menyaksikan langsung deklarasi Anies Baswedan sebagai capres," tambahnya.



Ali menjelaskan bahwa acara Silaturahmi Akbar Anies Baswedan di Istana Maimun merupakan kegiatan puncak untuk mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024.



Sebelum kegiatan itu, Anies akan melangsungkan salat Jumat di Masjid Raya Al-Mashun. "Kemudian besoknya, Sabtu, Anies dan rombongan akan mengunjungi pondok pesantren di Kota Medan. Anies juga dijadwalkan akan bersilaturahmi dengan Tuan Guru Besilam di Kabupaten Langkat," pungkasnya.