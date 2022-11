Ke Biden, Jokowi Sebut Kerja Sama Ekonomi di Indo-Pasifik Tak Kalah Penting Dibanding Masalah Keamanan

ERA.id - Presiden Joko Widodo menyinggung kerja sama Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). Indonesia berkomitmen untuk memberikan dukungan dan berpratisipasi penuh pada IPEF.



Hal itu disampaikan Jokowi saat pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Senin (14/11/2022).



"Bagi Indonesia, kerja sama konkret selalu menjadi acuan. Saya akan tugaskan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Indonesia untuk terus menindaklanjuti kerja sama IPEF ini," kata Jokowi.



Dia juga menekankan, kerja sama ekonomi Indo-Pasifik juga tidak kalah penting dan perlu terus diperkuat.



Jokowi juga menggarisbawahi pentingnya masalah keamanan Indo-Pasifik untuk dibahas.



“Kemitraan Indonesia, ASEAN dengan Amerika Serikat untuk membangun kemakmuran di Indo-Pasifik perlu terus diperkuat,” kata Jokowi.



Mantan gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, sebagai Ketua ASEAN, tahun depan Indonesia akan mengadakan Indo-Pacific Infrastructure Forum yang merupakan salah satu implementasi konsep ASEAN Outlook on the Indo Pacific (AOIP).



“Saya sangat berharap AS dapat berpartisipasi dalam forum tersebut sebagai wujud dukungan AS terhadap AOIP,” paparnya.



Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif.